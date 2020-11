Barbara Cominelli nuovo Ceo di JLL Italia

Barbara Cominelli sarà Ceo di JLL Italia dal 4 dicembre 2020, succedendo a Pierre Marin, che in qualità di Chairman of the Board – Senior Advisor, sarà responsabile per la gestione di clienti strategici e per l’attività di business development, con particolare focus sul mercato italiano.

Barbara Cominelli avrà invece il compito di guidare e rafforzare il posizionamento di JLL nel settore del real estate per approccio tecnologico e focus sulla trasformazione data driven.

Cominelli proviene da Microsoft Italia dove, in qualità di COO, Marketing and Operations Director, ha coordinato il business sui vari segmenti (modern work, cloud, intelligenza artificiale e business apllications) e guidato la strategia di crescita della società, incentrata sulla trasformazione digitale di aziende e istituzioni italiane, contribuendo alla creazione del nuovo ecosistema di innovazione del Paese attraverso iniziative focalizzate su temi quali sviluppo digitale e sostenibilità.

Chi è JLL JLL fa consulenza specializzata per il settore immobiliare e nella gestione degli investimenti. Supporta proprietari immobiliari, affittuari e investitori a raggiungere i propri obiettivi commerciali. JLL re-immagina e re-interpreta il mondo del real estate. È un’azienda Fortune 500 con un fatturato annuo di 18 miliardi di dollari nel 2019, una presenza in oltre 80 Paesi e uno staff di circa 93.000 dipendenti

Prima di approdare in Microsoft, Barbara Cominelli è stata Director of Digital, Commercial Operations and Wholesale di Vodafone Italia, dove alla guida di un team di 3.000 persone ha consolidato la strategia di trasformazione della società focalizzandosi su innovazione digitale, eccellenza nella customer experience, agilità e imprenditoralità.

In precedenza, ha ricoperto ruoli di responsabilità in società appartenenti ai settori dell’industria, del venture capital e della consulenza in Italia e all’estero.

Nel corso della sua carriera, Barbara Cominelli ha ricevuto molteplici riconoscimenti su temi quali trasformazione digitale, customer experience ed eccellenza gestionale, ed è stata inoltre nominata per due volte tra le “Top 50 most inspirational women in technology in Europe”.