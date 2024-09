Banca Widiba e iGenius: AI generativa applicata alla business intelligence

Banca Widiba, la banca digitale e di consulenza finanziaria del Gruppo Montepaschi, conferma il proprio impegno nell’innovazione del settore dei servizi finanziari e avvia una partnership con iGenius, azienda italiana all’avanguardia nella AI generativa applicata alla Business Intelligence (BI), per implementare le proprie soluzioni di BI.

iGenius mette a disposizione una piattaforma che semplifica l’accesso ai dati utilizzando un linguaggio naturale, in grado di offrire una configurazione professionale personalizzata perché costruita sulle esigenze dell’utente finale, attraverso anche l’automatizzazione di diverse funzioni.

Banca Widiba punta così a offrire alla propria Rete di oltre 500 Consulenti finanziari uno strumento unico di analisi, semplice e veloce, per rendere ancora più efficace il loro lavoro e per offrire esperienze sempre più evolute ai clienti.

I Consulenti finanziari avranno, infatti, la possibilità di interagire con un nuovo strumento in grado di semplificare attività come la gestione e il controllo delle posizioni dei clienti, generare in tempo reale grafici e report personalizzati, evidenziare nuovi trend e fare previsioni sulla base di dati storici.

La soluzione creata da iGenius per i dati business sfrutta il modello Small & Wide Language basato sulla lingua italiana e permette di avere completo controllo e certificazione del dato integrato secondo le regole di privacy e rispetto dei consensi espressi dal cliente.

“Banca Widiba è nata con una forte vocazione all’innovazione che continua a contraddistinguerla. Per noi è prioritario mettere a disposizione dei Consulenti finanziari e dei nostri clienti il meglio della tecnologia. La partnership con iGenius, con cui condividiamo visione e approccio, apre una nuova fase in cui Widiba unirà le competenze distintive dei Consulenti con le potenzialità dell’AI generativa e i processi interamente digitali già sviluppati. In sintesi, un nuovo servizio di eccellenza per i clienti, un nuovo strumento all’avanguardia per la Rete e un ulteriore vantaggio competitivo per la Banca, che contribuirà ad accelerarne la crescita”, ha commentato Marco Marazia, Direttore Generale di Banca Widiba.

“Siamo entusiasti della collaborazione con Widiba, nata da una visione condivisa: utilizzare l’AI in modo affidabile per elevare ulteriormente l’esperienza cliente e personalizzare l’intelligenza decisionale dei consulenti finanziari, mettendo la tecnologia al servizio delle persone. Ringrazio tutto il team di Widiba per la fiducia e siamo pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo” ha dichiarato Uljan Sharka, Founder e CEO di iGenius.