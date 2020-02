Backup nel cloud ibrido, arriva la Veeam Availability Suite V10

La nuova Veeam Availability Suite v10, già disponibile, intende aprire a una nuova generazione di funzionalità per backup e protezione dei dati.

Presentata per la prima volta nel 2008 come Veeam Backup & Replication, la soluzione di Veeam per il backup offre oggi una protezione dei dati per i sistemi Networked Attached Storage (NAS), funzionalità Multi-VM Instant Recovery per automatizzare le attività di disaster recovery (DR) e una maggiore protezione dai ransomware.

Con una maggiore estensibilità della piattaforma, ata mining tramite le API e oltre 150 innovazioni, Veeam punta alla gestione e la protezione completa dei dati per gli ambienti cloud ibridi, al centro della trasfromazione digitale delle aziende.

Secondo lo studio di Veeam del 2019, Cloud Data Management Report, il 73% delle aziende non riesce a soddisfare la richiesta degli utenti di avere accesso continuo alle applicazioni e ai dati.

Oggi molte aziende stanno adottando il Cloud Data Management per soddisfare al meglio le esigenze di protezione e per sfruttare appieno la potenza insita nei loro dati.

Veeam ha ampliato la propria soluzione per supportare un numero sempre maggiore di piattaforme e fornire funzionalità avanzate che permettono alle aziende di avere un maggior controllo dei propri dati e raggiungere quindi gli obiettivi di business.

Veeam Availability Suite v10 protegge i carichi di lavoro con funzionalità di backup, fornisce maggiore sicurezza tramite backup non modificabili grazie alla funzionalità S3 Object Lock, e fornisce maggiori opzioni di integrazione dell’ecosistema di API, permettendo così alle aziende di risparmiare tempo, ridurre i costi e ottenere il ripristino dei dati.

La v10, dice Veeam, fornisce protezione avanzata per qualsiasi applicazione, qualsiasi dato, su qualsiasi cloud.

Obiettivi sono ottimizzazione e semplificazione della protezione delle condivisioni di file di grandi dimensioni e di file server con backup NAS; business sempre operativo grazie all’engine Instant Recovery di nuova generazione e a funzionalità di Multi-VM Instant Recovery per proteggere le attività di disaster recovery da gravi interruzioni nel datacenter; semplificazione del backup off-site e protezione completa da ransomware e minacce interne grazie all’integrazione avanzata dello storage di oggetti S3 e a backup non modificabili.; riutilizzo dei dati del backup per trovare nuovi insights e di far funzionare i backup con una maggiore estensibilità della piattaforma e un’integrazione semplificata del software di analisi dei dati di terze parti con la Nuova API Veeam Data Integration; una piattaforma più ampia incluse nuove funzionalità avanzate per Linux, HPE Primera and HPE StoreOnce Nutanix AHV, PostgreSQL, MySQL e altro ancora.

L’ultima versione mantiene il supporto di Veeam per i servizi Microsoft Cloud, compresa l’integrazione con Veeam Availability Suite, Veeam Backup for Office 365 e Veeam Backup for Azure.