Axitea supporta Ultranet per infrastrutture di rete più sicure ed efficienti

Axitea, fornitore di soluzioni integrate di sicurezza fisica e digitale, e Ultranet, operatore wholesale proprietario di una dorsale di rete di TLC specializzato in soluzioni innovative ed ecosostenibili per la digitalizzazione, che annovera tra i propri clienti Telecom, Open Fiber e Vodafone, hanno annunciato l’avvio di un progetto per ottimizzare la sicurezza delle infrastrutture in fibra ottica su tutto il territorio nazionale.

Obiettivo del progetto – spiegano le aziende – è il monitoraggio puntuale e continuativo delle infrastrutture di rete – 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 – sfruttando tecnologie IoT per anticipare eventuali malfunzionamenti, garantendo la sicurezza dell’infrastruttura e ottimizzando le prestazioni, favorendo sia il monitoraggio delle squadre impiegate nelle operazioni di posa e manutenzione della rete, inclusi gli accessi ed eventuali manutenzioni all’infrastruttura, che l’individuazione delle necessità del mercato di fibra ottica.

Axitea ha lavorato con Ultranet allo sviluppo di una soluzione che prevede l’installazione di un dispositivo IoT da posizionare sulla dorsale in fibra ottica di proprietà di Ultranet, che conta un’estensione di circa 12mila chilometri di cavidotti e cavi in fibra ottica, intercalata da centraline PoP.

Dotato di batteria indipendente, il sensore IoT è provvisto di GPS e accelerometro ed è posizionato sui chiusini di accesso della dorsale Ultranet, in modo da attivarsi solo nel caso di movimentazioni anomale dopo un numero stabilito di secondi, sfruttando canali di comunicazione che vanno dal 2G al Narrowband IoT, al fine di comunicare con il sistema centrale. I dati raccolti, inclusi la georeferenziazione del pozzetto e gli allarmi sullo stato di apertura, vengono archiviati in una piattaforma che permette di visualizzare la reportistica ideata da Axitea, integrata con i database di geolocalizzazione di Ultranet via API.

Con la soluzione di Axitea, Ultranet potrà raggiungere diversi obiettivi di implementazione della propria rete sul territorio nazionale:

Monitoraggio costante della rete per ricavare informazioni puntuali sullo stato di sicurezza dell’infrastruttura, sulle attività di realizzazione e posa di nuove porzioni di fibra ottica.

per ricavare informazioni puntuali sullo stato di sicurezza dell’infrastruttura, sulle attività di realizzazione e posa di nuove porzioni di fibra ottica. Identificazione immediata di tentativi di accesso non autorizzati , grazie a mail di alert che la piattaforma di Axitea invia in tempo reale a seguito di una sollecitazione anomala del sensore.

, grazie a mail di alert che la piattaforma di Axitea invia in tempo reale a seguito di una sollecitazione anomala del sensore. Efficientamento gestione organizzativa del personale incaricato per gli interventi di manutenzione e di implementazione della rete, grazie alla visualizzazione di una dashboard che permette di avere una panoramica chiara e completa della localizzazione e dello stato dei pozzetti, monitorando e programmando gli interventi delle squadre tecniche sul territorio, con efficienze in termini di spostamenti e riduzione dell’impatto ambientale.

del personale incaricato per gli interventi di manutenzione e di implementazione della rete, grazie alla visualizzazione di una dashboard che permette di avere una panoramica chiara e completa della localizzazione e dello stato dei pozzetti, monitorando e programmando gli interventi delle squadre tecniche sul territorio, con efficienze in termini di spostamenti e riduzione dell’impatto ambientale. Monitoraggio delle attività in essere sul territorio inclusi interventi sul manto stradale che possono danneggiare l’infrastruttura di Ultranet esistente, al fine di prevedere e limitare eventuali disservizi ai Clienti che utilizzano l’infrastruttura in fibra ottica di Ultranet.

“La dipendenza crescente di cittadini, imprese, trasporti e altro ancora dalla connettività Internet, soprattutto in un contesto di crescente automazione e diffusione di dispositivi edge, rende la protezione delle infrastrutture fisiche di rete estremamente critica.Abbiamo integrato le migliori tecnologie disponibili per assicurare ad Ultranet non solo di risolvere le problematiche di sicurezza più immediate relative ai cablaggi e alle altre infrastrutture, ma anche di poter progettare un’applicazione scalabile per casi d’uso futuri”, ha commentato Marco Bavazzano, Amministratore Delegato di Axitea.

“Qualsiasi interruzione e manomissione alle infrastrutture di rete oggi comporta perdite in termini di costi che, nel caso delle applicazioni industriali, si abbina anche a potenziali rischi di sicurezza per le persone. Abbiamo trovato in Axitea il partner ideale per implementare un’infrastruttura innovativa che ci garantisce elevati standard di sicurezza, con un valore che possiamo estendere anche ai nostri clienti telco. Sulla base di questa collaborazione, possiamo anche pensare a implementazioni future che vadano nella direzione dell’efficienza energetica e del potenziamento della connettività, in linea con il nostro progetto Green Energy District”, ha aggiunto Giulia Sangiovanni, Chief Operating Officer di Ultranet.

In futuro, Axitea e Ultranet prevedono di ampliare la loro collaborazione basata sullo sviluppo e utilizzo di dispositivi IoT, per passare dal monitoraggio di eventi di sicurezza, alla programmazione di sviluppi infrastrutturali, in aree territoriali specifiche tra cui i distretti industriali, per ottimizzare i processi interni legati ai consumi energetici, favorendo dunque un ulteriore efficientamento di rete a livello industriale e valorizzando le opportunità legate alle comunità energetiche.