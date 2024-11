Axis presenta il SoC ARTPEC-9 per immagini, analitiche con IA e cybersecurity di nuova generazione

Axis Communications presenta la nona generazione del SoC specifico per la videosorveglianza ARTPEC-9. Il nuovo ARTPEC-9 consolida le funzionalità e le caratteristiche delle precedenti generazioni del SoC progettato in-house dall’azienda: bassissimo bitrate, analitiche con IA, immagini di qualità e cybersecurity avanzata. Inoltre, per la prima volta nel video di rete, ARTPEC-9 supporta lo standard di codifica video AV1 della Alliance for Open Media (AOM). Insieme ad Axis Zipstream, AV1 consente di ridurre facilmente i costi di archiviazione senza sacrificare i dettagli forensi.

“ARTPEC-9, che con la novità assoluta del supporto allo standard AV1, offre un bitrate interessante e una compatibilità client estesa – una vittoria per l’intero settore”, commenta Johan Paulsson, Chief Technology Officer di Axis Communications. “Le parole chiave sono ‘facile accesso’ e ‘apertura’, che si allineano perfettamente al nostro modo di lavorare per mantenere la nostra promessa: innovare per un mondo più intelligente e sicuro. Inoltre, come tutti i nostri SoC, ARTPEC-9 è progettato espressamente per video di rete di alta qualità e, come sempre, manteniamo anche il controllo totale sul processo di produzione del SoC”.

ARTPEC-9: immagini migliori e prestazioni superiori

ARTPEC-9 ottimizza le rinomate tecnologie che da tempo rendono Axis un punto di riferimento nell’elaborazione delle immagini in condizioni di illuminazione difficili, come Axis Lightfinder e Axis Forensic Wide Dynamic Range (WDR). Queste rappresentano le fondamenta della tecnologia Axis Scene Intelligence, che aumenta le prestazioni delle applicazioni analitiche. Il sistema offre risultati analitici coerenti e funzionalità di ricerca forense rapide e precise, con minimi falsi allarmi anche in condizioni di sorveglianza difficili. ARTPEC-9, insieme all’esperienza decennale di Axis nell’elaborazione delle immagini, consente agli operatori di sicurezza di ottenere risultati affidabili e di alta qualità in qualsiasi situazione.

Cybersecurity potenziata

La cybersecurity ha un ruolo centrale nella progettazione di ARTPEC-9. Funzionalità come Secure Boot e il sistema operativo con firma digitale mettono ogni dispositivo al riparo dalle minacce informatiche. Inoltre, essendo sviluppato in-house, Axis mantiene un controllo totale sul processo di produzione di ARTPEC-9.

Analitiche di nuova generazione

ARTPEC-9 apre le porte ad analitiche con IA più avanzate, assicurando prestazioni superiori e la capacità di “vedere” più lontano. Ciò significa analitiche in grado di rilevare gli oggetti più piccoli e di attivarsi in anticipo per fornire informazioni utili a fini operativi, di sicurezza e protezione. Tra i miglioramenti vi sono anche una maggiore precisione e analitiche che riconoscono e distinguono più classi di oggetti, per una classificazione più accurata e dettagliata.

Nuovi vantaggi per la sorveglianza

Axis presenta AV1, lo standard aperto di codifica video di nuova generazione per lo streaming multimediale nel settore della sorveglianza. Grazie al supporto di AV1 e all’elaborazione avanzata delle immagini, ARTPEC-9 offre video di alta qualità con una nitidezza e dettagli senza compromessi, oltre al miglior bitrate della categoria. Insieme ad Axis Zipstream, AV1 garantisce operazioni video esenti da problemi, sulla rete locale come nel cloud. AV1 è attualmente supportato da AXIS Camera Station. I più importanti produttori di sistemi di gestione video (Video Management Solution, VMS), come Genetec e Milestone, aggiungeranno il supporto per AV1, con ulteriori sviluppi in arrivo.

Axis inizierà a includere il SoC ARTPEC-9 sui dispositivi video di rete selezionati a inizio 2025.

AXIS Q1728 e AXIS Q1728-LE: le prime due videocamere basate su ARTPEC-9

AXIS Q1728 e AXIS Q1728-LE saranno le prime due videocamere Axis basate su ARTPEC-9. Queste potenti videocamere AI di ultima generazione garantiscono prestazioni costanti anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Entrambe le videocamere offrono risoluzione 4K a 60 fps e includono un sensore da 1/1,2″ estremamente sensibile alla scarsa illuminazione. Compatta e leggera con ottiche integrate, AXIS Q1728 presenta un design standardizzato e offre la flessibilità di utilizzare diversi tipi di alloggiamento (Axis, di terze parti e personalizzati). AXIS Q1728-LE è ideale per qualsiasi location esterna: dotata di un tergicristallo integrato e una finestra frontale con pellicola riscaldante in nanotubi di carbonio, garantisce immagini di alta qualità. Dispone inoltre di un design standardizzato dell’alloggiamento, riutilizzabile con qualsiasi videocamera Axis.

Entrambe le videocamere sono disponibili in due varianti con la scelta di lenti: una lente grandangolare (6-13 mm) per la sorveglianza di aree ampie e aperte e una lente teleobiettivo (15-48 mm) per dettagli ottimali a lunghe distanze. In più, la lente integrata con zoom e messa a fuoco remoti è perfettamente calibrata per risparmiare tempo e risorse.

Queste videocamere offrono prestazioni accelerate e permettono di eseguire applicazioni analitiche di alto livello direttamente sull’hardware. Ad esempio, sono dotate di AXIS Object Analytics preinstallato per rilevare, classificare, tracciare e contare persone e veicoli.

Caratteristiche principali

Qualità d’immagine superiore in 4K

Prodotto pronto all’uso e compatibile con la maggior parte degli alloggiamenti disponibili sul mercato

Prodotto adatto all’uso esterno con tergicristallo integrato

Analisi AI di nuova generazione

Lenti grandangolari o teleobiettivo disponibili

Cybersecurity integrata con Axis Edge Vault

Queste videocamere AI includono anche AXIS Image Health Analytics preinstallato, che avvisa gli utenti in caso di blocco, degrado, sottoesposizione o reindirizzamento dell’immagine. Inoltre, Axis Edge Vault, una piattaforma di sicurezza informatica basata su hardware, protegge il dispositivo e offre archiviazione e operazioni crittografate certificate FIPS 140-3 Livello 3.

Le videocamere saranno disponibili tramite i canali di distribuzione Axis nel primo trimestre del 2025.