AWS supera l’obiettivo di formazione gratuita nel cloud e AI: 31 milioni di studenti e in crescita

Nel dicembre 2020, Amazon Web Services (AWS) si è impegnata a investire centinaia di milioni di dollari per fornire competenze gratuite in cloud computing e intelligenza artificiale (AI) a 29 milioni di persone in tutto il mondo entro il 2025. AWS ha superato questo ambizioso obiettivo con più di un anno di anticipo, avendo aiutato oltre 31 milioni di studenti in 200 paesi e territori a sviluppare le proprie competenze nel cloud e AI attraverso le sue iniziative di formazione gratuita. Questo traguardo rappresenta l’impegno costante di AWS nel democratizzare l’accesso alle carriere nel cloud e nel sostenere le comunità a livello globale.

La visione di AWS

Maureen Lonergan, vicepresidente di AWS Training and Certification, ha affermato: “Abbiamo sempre creduto nel potere trasformativo dell’istruzione e della formazione delle competenze per cambiare le vite. Superare il nostro obiettivo di fornire formazione gratuita a 29 milioni di studenti prima del previsto è incredibile e siamo solo all’inizio. Sono personalmente entusiasta per i milioni di persone, di tutte le provenienze, che hanno investito in se stesse per costruire o avanzare la propria carriera nel cloud. Insieme ai nostri partner, continueremo a formare decine di milioni di studenti in tutto il mondo nel cloud Amazon Web Services e ad aiutarli a prepararsi per lavori richiesti.”

AWS ha progettato intenzionalmente un portfolio scalabile di offerte gratuite per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di studenti di tutti i livelli di competenza. Tra le principali iniziative vi sono:

AWS re/Start: Programmi di formazione per lo sviluppo della forza lavoro rivolti a persone disoccupate e sottoccupate.

Programmi di formazione per lo sviluppo della forza lavoro rivolti a persone disoccupate e sottoccupate. AWS Skills Centers: Centri di apprendimento in presenza con mostre immersive che portano il cloud computing alla vita.

Centri di apprendimento in presenza con mostre immersive che portano il cloud computing alla vita. AWS Skill Builder e AWS Educate: Centri di apprendimento online con corsi digitali autodidatti e piani di apprendimento.

Per raggiungere l’obiettivo di 29 milioni, Amazon Web Services ha lanciato e scalato diverse iniziative di formazione gratuita, come:

Offrire più di 600 corsi e piani di apprendimento gratuiti e on-demand in fino a 14 lingue su AWS Skill Builder.

Triplicare la presenza globale di AWS re/Start, ora disponibile in oltre 200 città e 60 paesi.

Aprire tre AWS Skills Centers a Seattle, Arlington e Cape Town, aperti a chiunque sia interessato a iniziare il proprio percorso di apprendimento nel cloud.

Fornire accesso a centinaia di ore di formazione gratuita e autodidatta per i nuovi studenti del cloud, una bacheca di lavoro e una comunità su AWS Educate.

Corsi di AI generativa e futuro degli investimenti

AWS continua a investire nella formazione gratuita e a basso costo in cloud computing e competenze AI per persone di tutti i background e livelli di competenza. Come parte dell’iniziativa “AI Ready” recentemente annunciata da Amazon per fornire formazione gratuita in competenze AI a 2 milioni di persone a livello globale entro il 2025, sono stati introdotti nuovi corsi gratuiti per aiutare gli studenti a prepararsi per i lavori abilitati dall’AI, come:

Introduzione a PartyRock su AWS Educate : insegna come utilizzare i prompt per creare app AI proprie.

: insegna come utilizzare i prompt per creare AI proprie. Nuovi corsi su AWS Skill Builder: come Developing Machine Learning Solutions, che copre il ciclo di vita del machine learning, e Developing Generative AI Solutions, che esplora la personalizzazione dei modelli fondamentali.

In aggiunta alle competenze tecniche AI, AWS aiuta le persone a sviluppare competenze essenziali come la comunicazione e la risoluzione dei problemi, che sono critiche ma difficili da affinare attraverso metodi di formazione tradizionali. Inoltre AWS ha lanciato SimuLearn, alimentato da Amazon Bedrock, che offre un’esperienza di apprendimento immersiva che combina simulazioni alimentate da AI generativa con formazione pratica per aiutare le persone a tradurre i problemi aziendali in soluzioni tecniche.