AWS Snowcone, dispositivo per edge computing, storage e data transfer

Amazon Web Services ha svelato la new entry della famiglia AWS Snow di dispositivi fisici di edge computing, edge storage e trasferimento dati, progettati per ambienti difficili o disconnessi: AWS Snowcone.

AWS Snowcone è un device compatto, leggero, robusto e sicuro: pesa circa due chili, include 8 terabyte di spazio di archiviazione utilizzabile e si presenta in un involucro dalle dimensioni ridotte (circa 22 cm di lunghezza, 15 cm di larghezza e 7 cm di altezza).

Il device, sottolinea Amazon AWS, può essere utilizzato in una varietà di ambienti, tra cui desktop, data center, borse messenger, in veicoli e in combinazione con droni. AWS Snowcone funziona o con un alimentatore o con una batteria opzionale, cosa che lo rende adatto a molti e diversi tipi di casi d’uso in cui l’autosufficienza è cruciale.

L’involucro del dispositivo è sia tamper-evident che tamper-resistant, contro le manomissioni, e utilizza inoltre un Trusted Platform Module (TPM) progettato per garantire sia la sicurezza che la completa “catena di custodia” (chain-of-custody) dei dati. Il device effettua inoltre la crittografia dei dati at rest e in transit utilizzando chiavi che sono gestite da AWS Key Management Service (KMS) e che non vengono mai archiviate sul dispositivo.

Come altri device della Snow Family di Amazon AWS, Snowcone include un’etichetta di spedizione E Ink progettata per garantire che il dispositivo venga inviato automaticamente alla struttura AWS corretta e per facilitare il tracciamento.

AWS Snowcone include anche 2 Cpu, 4 GB di memoria, accesso cablato o wireless e alimentazione Usb-C tramite cavo o batteria opzionale: fornisce, dichiara Amazon AWS, una potenza di calcolo sufficiente per avviare istanze EC2 e utilizzare AWS IoT Greengrass.

Sono numerosi i casi d’uso in cui è possibile utilizzare AWS Snowcone, tra cui: la migrazione dei dati, la distribuzione dei contenuti, l’edge computing tattico, l’IoT sanitario, l’IoT industriale, i trasporti, la logistica e i veicoli autonomi. È possibile spedire i dispositivi caricati dei dati ad AWS per il trasferimento offline dei dati oppure utilizzare AWS DataSync per il trasferimento online dei dati.

Al momento è possibile ordinare AWS Snowcone in alcune region degli Stati Uniti, ma la disponibilità dovrebbe essere estesa in futuro.