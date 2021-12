Aws re:Post, dove trovare tutte le domande e risposte sul cloud

Aws re:Post è un servizio di question and answer (Q&A), lanciato di recente da Amazon Web Services, che fa parte del free tier ed è alimentato dalla community di clienti, partner e dipendenti di Aws.

Si tratta di un servizio di domande e risposte gestito da Amazon Web Services che offre risposte crowd-sourced ed expert-reviewed alle domande tecniche su Aws, e che sostituisce l’originale Aws Forums.

I membri della community possono guadagnare “punti di reputazione” per costruire il loro status di esperti, fornendo risposte accettate e rivedendo le risposte di altri utenti.

E in tal modo contribuiscono ad espandere continuamente la disponibilità di conoscenze pubbliche su tutti i servizi di Amazon Web Services.

Aws re:Post intende essere una risorsa utile per chi – ad esempio – sta sviluppando un’applicazione utilizzando Aws e ha una domanda tecnica su un servizio o sulle best practice.

Oppure per chi sta imparando o si sta preparando per una certificazione. Così come per i team che stanno discutendo questioni relative alla progettazione, allo sviluppo, all’implementazione o alle operazioni su Aws.

O anche solo per quelli che desiderano condividere la propria esperienza Aws con la community e costruire una reputazione come esperti.

Trovare risposte alle proprie domande su Aws

Non c’è l’obbligo di fare l’accesso a Aws re:Post per sfogliarne il contenuto. Per gli utenti che scelgono di accedere, utilizzando il loro account Aws, c’è la possibilità di creare un profilo, pubblicare domande e risposte e interagire con la community.

I profili consentono agli utenti di collegare le loro certificazioni Aws attraverso Credly e di indicare gli interessi in specifici domini tecnologici di Aws, servizi ed esperienze.

Aws re:Post condivide automaticamente le nuove domande con questi esperti della community in base alle loro aree di competenza, migliorando la precisione delle risposte e incoraggiando le risposte per le domande ancora senza risposta.

Un’opzione opt-in email è anch’essa disponibile per ricevere notifiche via email, che può aiutare gli utenti a rimanere informati.

Negli ultimi quattro anni, ha sottolineato l’azienda, Aws re:Post è stato utilizzato internamente dai dipendenti di Amazon Web Services per aiutare i clienti nei loro percorsi nel cloud.

Di recente, quella stessa guida tecnica è diventata disponibile per l’intera community Aws. Inoltre, tutti gli utenti attivi dei precedenti forum legati ad Amazon Web Services sono stati migrati su Aws re:Post, così come i contenuti più visti.

Le domande dei clienti dell’Aws Premium Support che non ricevono una risposta dalla community vengono passate agli ingegneri dell’Aws Support.

Se la domanda è relativa a un carico di lavoro specifico del cliente, il supporto Aws aprirà un caso per portare la conversazione in un ambiente privato.

Amazon Web Services sottolinea però che Aws re:Post non è destinato ad essere utilizzato per domande che sono sensibili al tempo o coinvolgono informazioni proprietarie, come i dettagli dell’account del cliente, informazioni di identificazione personale o dati sulle risorse dell’account Aws.