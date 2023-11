AWS re:Invent 2023, IBM e AWS lanciano Amazon RDS for Db2, per ottimizzare la gestione dei dati per i carichi di lavoro AI

Gli annunci dei top partner ad AWS re:Invent 2023 proseguono con IBM, che ha comunicato oggi la disponibilità generale di Amazon RDS for Db2, un’offerta cloud completamente managed progettata per semplificare la gestione dei dati da parte dei clienti di database per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale in ambienti cloud ibridi.

Le aziende si rivolgono all’intelligenza artificiale per ottenere insight che possono portare a decisioni più informate, all’automazione di attività ripetitive e a una maggiore efficienza. Queste tecnologie di intelligenza artificiale sono alimentate da enormi quantità di dati che richiedono moderni data store residenti su architetture cloud-native per fornire scalabilità, ottimizzazione dei costi, prestazioni migliorate e continuità aziendale.

I clienti di Amazon RDS for Db2 hanno ora la possibilità di modernizzarsi on premises, su AWS o di implementare un’architettura cloud ibrida, per ottimizzare i carichi di lavoro AI. Per i clienti che si spostano su AWS, Amazon RDS for Db2 può aiutare a migrare i database Db2 esistenti e self-managed nel cloud, aiutando ad automatizzare le attività amministrative dei database che richiedono molto tempo, come il provisioning, i backup, il patching del software e il monitoraggio.

“La trasformazione digitale è un imperativo strategico per quasi tutti i nostri clienti. Collaborando con AWS per portare Db2 su Amazon RDS, aiutiamo le aziende a prepararsi per la prossima generazione di applicazioni, analisi e carichi di lavoro AI che alimenteranno l’economia moderna”, ha dichiarato Dinesh Nirmal, Senior Vice President of Products, IBM Software. “IBM e AWS stanno ridefinendo le possibilità di innovazione dei database cloud, eliminando la complessità della modernizzazione e consentendo alle aziende di sfruttare appieno il potenziale dei loro dati”.

I clienti di Amazon RDS hanno riscontrato un significativo valore aziendale passando a un servizio completamente gestito. I risultati di uno studio condotto da AWS e IDC sugli utenti di RDS hanno evidenziato che i partecipanti allo studio che sono passati a un database gestito su Amazon RDS sono stati in grado di gestire in media fino al 60% di database in più per DBA e hanno stimato una media del 39% di costi operativi di database in meno nell’arco di tre anni, consentendo ai DBA di concentrarsi su lavori di alto valore come la modernizzazione delle applicazioni o l’ottimizzazione delle query.

“Siamo lieti di collaborare con IBM per rendere più semplice per i clienti la gestione e la modernizzazione del database Db2 di IBM, molto apprezzato e affidabile, nel cloud”, ha dichiarato Jeff Carter, VP Databases & Migrations di AWS. “Da oltre dieci anni, Amazon RDS offre a centinaia di migliaia di clienti una comprovata esperienza operativa, le migliori pratiche di sicurezza e i migliori servizi di database gestiti per i loro carichi di lavoro mission-critical. Con Amazon RDS for Db2, i clienti possono scaricare le attività amministrative di database che richiedono molto tempo, come il provisioning, i backup, il patching e il monitoraggio, e utilizzare le implementazioni multi-AZ di Amazon RDS per ottenere alta disponibilità e durata. I clienti possono anche sfruttare facilmente l’ampio portafoglio di servizi AWS, compresa la possibilità di accelerare le loro priorità di IA generativa”.

Amazon RDS for Db2 combina l’esperienza operativa e la facilità d’uso di Amazon RDS per automatizzare l’amministrazione dei database con l’esperienza decennale di IBM Db2 nell’esecuzione di carichi di lavoro mission-critical per alcune delle più grandi banche, operazioni di supply chain e aziende di vendita al dettaglio/e-commerce del mondo. Molti clienti di lunga data che hanno partecipato alla beta privata vedono già il valore di questa offerta e non vedono l’ora di accelerare la produttività e le iniziative di modernizzazione.

“I responsabili IT dei nostri clienti che operano in diversi settori vedono in questa offerta una proposta di valore irresistibile”, ha dichiarato Frank Fillmore, proprietario di The Fillmore Group, un business partner IBM che ha partecipato alla beta. “Amazon RDS per Db2 riunisce l’esperienza fondamentale di IBM nella tecnologia dei database relazionali e le innovazioni cloud di AWS per contribuire a fornire il meglio dell’efficienza di distribuzione, della scalabilità elastica e del risparmio economico”.

Quando i clienti di Amazon RDS for Db2 accelereranno le loro iniziative di modernizzazione e AI, saranno in grado di sfruttare una serie di funzionalità integrate di IBM per i dati e l’AI su AWS per gestire i dati e scalare i carichi di lavoro AI. Ciò include l’intero portafoglio di database commerciali, le soluzioni di data fabric e le funzionalità di governance di watsonx per i dati, l’IA e l’IA selezionata, tutte in grado di aiutare i clienti a costruire, scalare ed eseguire la prossima generazione di applicazioni di IA affidabili. I clienti di Amazon RDS for Db2 potranno ora unificare, trasformare e condividere i dati transazionali per l’IA, utilizzando le integrazioni native di Amazon RDS for Db2 con Db2 Warehouse e watsonx.data open data lakehouse su AWS.