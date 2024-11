AWS pronta ad investire 1,2 miliardi di euro a Milano

AWS prevede di investire 1,2 miliardi di euro in Italia nei prossimi cinque anni per implementare e ampliare l’infrastruttura e i servizi cloud nel paese.

Si stima che l’investimento contribuirà per 880 milioni di euro al Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano e sosterrà fino a 5.500 posti di lavoro entro il 2029 lungo la catena di fornitura dei data center AWS, che spazia dalla costruzione, alla manutenzione delle strutture, all’ingegneria, alle telecomunicazioni e alle occupazioni nell’economia locale più ampia. Dal 2010, Amazon ha destinato oltre 20 miliardi di euro alle sue operazioni italiane, ed è al primo posto tra le aziende che hanno creato più posti di lavoro in Italia.

L’investimento rappresenterà un impegno significativo per promuovere l’innovazione, la digitalizzazione e la crescita economica in tutto il Paese, sostenendo al contempo l’agenda digitale cloud-first del governo italiano. L’impegno consentirà alle organizzazioni italiane di sfruttare il portafoglio completo di tecnologie cloud avanzate di AWS, tra cui servizi all’avanguardia di intelligenza artificiale (AI), apprendimento automatico, analisi dei dati e Internet of Things (IoT).

Secondo una ricerca di Strand Partners, commissionata da AWS, se l’Italia manterrà l’attuale ritmo di adozione del digitale, questo potrebbe aggiungere 329 miliardi di euro all’economia italiana entro il 2030, con un aumento di 78 miliardi di euro rispetto alle precedenti previsioni.

Nell’ottica del proprio impegno a sostenere un più ampio sviluppo economico e sociale in Italia, AWS continuerà a investire in programmi di istruzione, formazione e certificazione per aiutare i cittadini italiani a sviluppare competenze digitali. Dal 2017 AWS ha formato più di 900.000 persone nell’UE e più di 100.000 persone in Italia sulle competenze cloud.

La presenza consolidata di AWS in Italia

Decine di migliaia di clienti attivi utilizzano già la Regione AWS in Italia, tra cui brand italiani riconosciuti a livello globale come Ferrari e Iveco, organizzazioni del settore pubblico come Almaviva, PagoPa e AgID e startup innovative come Abit Agritech, Latitudo40 e X-Farm. AWS ha avviato la sua presenza in Italia nel 2012 con una Edge Location a Milano e si è costantemente espansa con uffici a Milano e Roma, un centro di ricerca ad Asti, due Direct Connect Location e 16 Edge Location totali tra Milano, Roma e Palermo. Nel 2020, AWS ha lanciato AWS Europe Region (Milano) come sesta regione cloud in Europa per servire meglio i clienti italiani. Oltre all’infrastruttura principale, AWS ha investito in strutture specializzate come l’AWS Robotics Innovation Lab di Vercelli, il primo laboratorio di questo tipo nell’UE dedicato alla robotica e all’innovazione dei servizi autonomi che sfruttano le tecnologie AWS.