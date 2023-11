Aws lancia PartyRock, il nuovo playground per sviluppatori di app basate sull’IA Generativa

AWS ha annunciato PartyRock, un playground Amazon Bedrock; PartyRock è un parco giochi divertente e intuitivo per la creazione di applicazioni di IA generativa. In pochi passi è possibile creare una serie di applicazioni per sperimentare l’IA generativa.

Ad esempio, si può creare un’app per generare battute di papà su un argomento scelto, creare la perfetta playlist personalizzata, consigliare cosa servire in base agli ingredienti presenti nella dispensa, analizzare e ottimizzare il budget della festa o creare un narratore AI per guidare la prossima campagna di gioco di ruolo fantasy. Costruendo e giocando con le applicazioni di PartyRock, imparerete le tecniche e le capacità necessarie per trarre il massimo vantaggio dall’IA generativa, tra cui la sperimentazione di vari modelli di base, la creazione di intuizioni con prompt basati sul testo e la concatenazione di prompt. PartyRock è alimentato da Amazon Bedrock, un servizio completamente gestito che rende disponibili i modelli di fondazione (FM) di Amazon e delle principali aziende di IA attraverso un’API.

PartyRock si basa sulla convinzione che tutti i costruttori debbano avere accesso a uno strumento divertente e intuitivo per iniziare a costruire con l’IA generativa e poter condividere le applicazioni create per ispirare gli altri. Non è necessario saper scrivere una sola riga di codice per iniziare a creare le proprie app con PartyRock. L’accesso a PartyRock è semplice anche attraverso l’interfaccia utente basata sul web, che è separata dalla console di gestione AWS e non richiede un account AWS. Utilizzando strumenti semplici, i costruttori possono condividere le app create con PartyRock con gli amici o pubblicare i link sui loro social media preferiti utilizzando #partyrockplayground.

Per un periodo limitato, AWS offre ai nuovi utenti di PartyRock una prova gratuita senza la necessità di fornire una carta di credito. Tutti possono creare applicazioni AI con PartyRock.