AWS punta sull’Italia: 1,2 miliardi di investimenti e 5.500 posti di lavoro entro il 2029

Amazon Web Services ha celebrato, presso la sede della Regione di Milano, l’evento “Partnerships locali, innovazione globale: AWS con le imprese del territorio”. L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del Sottosegretario Regionale con delega alla digitalizzazione, Ruggero Invernizzi, e ha visto la partecipazione di più di 70 rappresentanti di 35 aziende attive sul territorio lombardo nella filiera dei data center.

Durante l’evento, le imprese presenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con AWS e con le aziende appaltatrici con cui l’azienda collabora per l’operatività e l’espansione dei propri data center della AWS Region (Milan), favorendo la creazione di nuove sinergie e opportunità occupazionali per il tessuto imprenditoriale lombardo e nazionale.

“La trasformazione digitale e i data center” – ha commentato Ruggero Invernizzi – “rappresentano una leva strategica per la competitività della Lombardia. In questo settore si sta sviluppando un ecosistema virtuoso che offre grandi opportunità sia alle imprese sia alla pubblica amministrazione. Regione Lombardia investe su innovazione e digitale già da tempo, come previsto dal Programma Regionale di Sviluppo, e continuerà a farlo perché la crescita dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali è una scommessa decisiva per il futuro del territorio”.

Il profilo delle aziende partecipanti è risultato particolarmente variegato: dalle imprese specializzate nelle attività di costruzione, come scavi e opere edili, fino alle aziende locali attive nei servizi elettrici e meccanici, nella pulizia industriale, nei trasporti, nelle lavorazioni di verniciatura e nei sistemi di isolamento e ventilazione.

Eventi come quello organizzato da AWS a Milano rafforzano l’impegno dell’azienda nella valorizzazione del talento locale e nella creazione di nuove opportunità per le imprese, evidenziando al contempo come i data center di AWS stiano contribuendo allo sviluppo della comunità locale, generando opportunità di crescita e innovazione per tutto l’ecosistema imprenditoriale del territorio.

La Region AWS in Lombardia è operativa dal 2020 e serve milioni di clienti in tutto il mondo. Nel 2024 AWS ha annunciato i propri piani di espansione dell’infrastruttura prevedendo un investimento di 1,2 miliardi di euro in Italia, che, secondo le stime, sosterrà circa 5.500 posti di lavoro a tempo pieno e contribuirà per 880 milioni di euro al Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano fino al 2029.

Come spiega l’Ing. Marco Garbin, Responsabile Operativo del Business di ICM SpA, uno dei fornitori di AWS presenti all’evento: “Siamo estremamente soddisfatti di aver partecipato a questa iniziativa di AWS che favorisce il dialogo diretto tra le aziende della filiera dei data center. Eventi come questo rappresentano un’opportunità concreta per valorizzare le ricadute degli investimenti infrastrutturali sul tessuto economico locale e per rafforzare le sinergie tra partner nazionali e imprese del territorio. Questa collaborazione ci permette di contribuire attivamente allo sviluppo di progetti strategici che generano valore per la nostra realtà e per l’intero ecosistema locale.”

“L’investimento di AWS ha posizionato AWS Region (Milan) come un’opportunità concreta per lo sviluppo industriale, aprendo nuove prospettive occupazionali per numerose aziende della filiera che operano sul territorio”, spiega Giulia Gasparini, AWS Country Lead Italia. “Stiamo già osservando come i data center di AWS stiano stimolando la crescita economica delle imprese italiane. L’impegno di AWS si traduce inoltre nel miglioramento delle infrastrutture locali e nella creazione di iniziative a favore della comunità volte a valorizzare i talenti, implementare programmi di formazione e realizzare progetti nel campo delle energie rinnovabili e della sostenibilità.”