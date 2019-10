Amazon Web Services ha annunciato la disponibilità generale di AWS IQ, un nuovo servizio che aiuta i clienti della piattaforma cloud di Amazon a trovare, entrare in contatto e collaborare con esperti AWS certificati di terze parti, per portare a termine specifici progetti on-demand.

AWS IQ offre uno spazio virtuale di lavoro e di collaborazione tra aziende ed esperti terzi, nonché strumenti integrati per semplificare le attività di project tracking e di billing.

Per sfruttare questo nuovo servizio, i clienti di Amazon Web Services devono semplicemente accedere ad AWS IQ e descrivere in breve le loro esigenze per il progetto.

I clienti possono poi chattare con gli esperti per chiarire meglio i dettagli del progetto, così come confrontare le proposte, rivedere i profili degli esperti con cui entrano in contatto e selezionare quello più adatto alle loro esigenze.

Non vengono richiesti, spiega Amazon Web Services, impegni iniziali per utilizzare il servizio AWS IQ; inoltre, i clienti pagano per le milestone del progetto completate, attraverso il loro account AWS esistente.

Il servizio AWS IQ è pensato per le molte piccole e medie imprese che hanno adottato la piattaforma Amazon Web Services come infrastruttura e che a volte, espandendosi, si trovano ad aver bisogno del supporto di skill specializzati ed esperienze esterne, per poter realizzare un progetto.

Tuttavia, trovare la giusta competenza non è semplice e può richiedere anche molto tempo; inoltre, consentire l’accesso sicuro di un esperto esterno all'ambiente AWS del cliente può risultare complesso, senza contare poi gli aspetti amministrativi come il monitoraggio dei progetti e l'elaborazione dei pagamenti.

AWS IQ nasce dunque per semplificare l’intero processo di ricerca e connessione con esperti certificati AWS per rapporti di consulenza o di lavoro basato su progetti. I clienti hanno la possibilità di valutare i profili degli esperti, visualizzarne le valutazioni, confrontare dettagli quali le tariffe e le certificazioni AWS e, infine, prendere una decisione informata senza perdere tempo a navigare nei forum o cercare informazioni su tutti i siti web.

Maggiori informazioni su AWS IQ sono disponibili sulle pagine di questo nuovo servizio, sul sito di Amazon Web Services.