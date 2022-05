Aws GameKit: sviluppo di giochi basati su cloud per Pc, Mac, iOS e Android

Aws GameKit è un toolkit di integrazione open source per gli sviluppatori di giochi che desiderano creare funzionalità di gaming connesse al cloud senza dover affrontare una curva di apprendimento potenzialmente ripida per imparare l’architettura dei servizi cloud e di Amazon Web Services.

Con Aws GameKit, gli sviluppatori possono fornire funzionalità di base ai giocatori dei loro titolo, con il minimo sforzo e tempo, utilizzando soluzioni Aws precostituite per il backend e integrandole nel gioco.

Di recente Amazon Web Services ha annunciato che Aws GameKit supporta ora i giochi per Android, iOS e macOS sviluppati con Unreal Engine.

Dal lancio del 23 marzo 2022, Aws GameKit offre agli sviluppatori di giochi la possibilità di creare funzionalità di gioco basate su Aws direttamente dall’editor di Unreal, con pochi clic. Al momento del primo lancio, era supportato lo sviluppo solo di giochi per Pc.

Con l’ultimo aggiornamento, il plugin Aws GameKit per Unreal Engine supporta gli sviluppatori che realizzano giochi per Win64, macOS, Android e iOS.

Gli sviluppatori di giochi possono utilizzare il plugin Aws GameKit per Unreal Engine per integrare una serie di funzionalità di gaming basate sul cloud nei loro giochi.

In primo luogo, funzioni relative a identità e autenticazione: creare identità uniche per ogni gamer e consentire ai giocatori di accedere al gioco; verifica delle identità dei giocatori e gestione delle sessioni di gioco.

Poi, di gestione degli obiettivi: per creare e tenere traccia delle ricompense ottenute dai giocatori.

Salvataggio dello stato del gioco in cloud: per mantenere una copia sincronizzata dei progressi di gioco dei gamer nel cloud, per consentire ai giocatori di riprendere il gioco tra le varie sessioni.

Inoltre, i dati di gioco dell’utente: per mantenere i dati di gioco per ogni giocatore, come l’inventario, le statistiche e la persistenza cross-play.

Aws GameKit include una soluzione completa per ogni funzione di gioco e un design basato su Aws Well-Architected Framework.

Ogni funzionalità è corredata da un template Aws CloudFormation per l’architettura del backend, da controlli plugin per gestire il backend dall’editor di Unreal e da codice C++ di esempio e risorse Blueprint per aiutare gli sviluppatori a integrare la funzionalità nel proprio gioco.

I template Aws CloudFormation forniscono tutte le risorse Aws necessarie per alimentare ogni funzionalità del gioco e possono essere configurati con pochi clic e senza alcuna esperienza precedente con gli strumenti e i servizi Aws.

Dopo aver configurato il backend del gioco, è sufficiente aggiungere le funzionalità basate sul cloud al client del gioco chiamando l’API GameKit.

Aws GameKit è dunque un potente set di strumenti per gli sviluppatori di giochi che vogliono autogestire le risorse cloud di un gioco. Ogni funzionalità è completamente personalizzabile e viene eseguita nell’account Aws dello sviluppatore.

È possibile iniziare rapidamente utilizzando le soluzioni core di Aws GameKit, personalizzandole ed estendendole per soddisfare le esigenze del gioco. Aws GameKit fornisce l’accesso al codice sorgente per dare visibilità a ogni funzione di gioco e la possibilità di personalizzazione.

Leggi tutti i nostri articoli su Aws