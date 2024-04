AWS eliminerà diverse centinaia di posti di lavoro

Amazon Web Services taglierà diverse centinaia di posti di lavoro nelle divisioni Sales, Marketing e Global Services e alcune centinaia di posti di lavoro nel team Physical Stores Technology. I dirigenti della divisione cloud computing del gigante tecnologico hanno informato i dipendenti mercoledì mattina tramite e-mail interne.

Nell’organizzazione Sales, Marketing e Global Services, la maggior parte dei tagli riguarda la formazione e la certificazione e le operazioni di vendita. L’azienda ha dichiarato che sta spostando l’attenzione sulla formazione digitale self-service e sui programmi di formazione gestiti da partner esterni.

AWS ha anche citato la sovrapposizione di alcuni ruoli nella gestione dei programmi e nelle operazioni di vendita.

“Non prendiamo queste decisioni alla leggera e so che i cambiamenti possono essere difficili”, ha scritto Matt Garman, vicepresidente senior di AWS. “Operiamo in un settore in rapidissima evoluzione ed è importante rimanere agili come organizzazione”.

Il manager americano ha aggiunto: “I cambiamenti che stiamo apportando preparano l’organizzazione per il futuro, allineandola alla nostra strategia e alle nostre priorità e riducendo duplicazioni e inefficienze. Mi rendo conto dell’effetto che questo ha su ogni singolo individuo coinvolto”.

Per quanto riguarda il team AWS che sviluppa la tecnologia per i negozi fisici di Amazon, i tagli seguono la notizia che Amazon sta abbandonando la tecnologia “Just Walk Out” nei suoi grandi negozi di alimentari Amazon Fresh.

I licenziamenti riguarderanno una parte dei team AWS che si occupano di identità e casse all’interno dell’organizzazione Physical Stores Technology, ha scritto Dilip Kumar, vicepresidente delle applicazioni AWS, in un messaggio separato ai dipendenti.

“Abbiamo imparato molto dal lancio delle tecnologie di identità e cassa nei nostri negozi Amazon Fresh di grande formato e abbiamo un buon feedback da parte dei clienti che ci permette di pianificare il futuro”, ha scritto Kumar. “Stiamo anche espandendo le nostre tecnologie di identità e di checkout nei negozi 1P [first-party] di formato più piccolo e facendo crescere le nostre sedi di terze parti”.

AWS ha dichiarato che continuerà ad assumere e a crescere in altri settori della sua attività. Il gigante del cloud ha attualmente migliaia di posti di lavoro aperti e afferma che sta lavorando per trovare opportunità interne per i dipendenti i cui ruoli vengono eliminati.

In un comunicato, un portavoce ha affermato che AWS “ha identificato alcune aree mirate dell’organizzazione che dobbiamo razionalizzare per continuare a concentrare i nostri sforzi sulle aree strategiche chiave che riteniamo possano avere il massimo impatto”.

L’azienda è “impegnata a sostenere i dipendenti durante la loro transizione verso nuovi ruoli all’interno e all’esterno di Amazon”, ha dichiarato il portavoce, aggiungendo che le decisioni “sono difficili ma necessarie in quanto continuiamo a investire, assumere e ottimizzare le risorse per offrire innovazione ai nostri clienti”.

I tagli di posti di lavoro dovrebbero avvenire in regioni di tutto il mondo, anche se la forte concentrazione di ruoli AWS nella città natale di Amazon significa che la decisione avrà probabilmente un impatto sproporzionato sulla forza lavoro dell’azienda di Seattle.