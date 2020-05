Aws Elemental Link è un nuovo dispositivo di Amazon Web Services che collega le sorgenti video live ad Aws Elemental MediaLive.

A sua volta, Aws Elemental MediaLive è un servizio di elaborazione di video in diretta di Amazon Web Services, che effettua la codifica in tempo reale e consente di creare flussi video di qualità televisiva, per la distribuzione su piattaforme televisive oppure in streaming su Internet, per la fruizione su computer, smart Tv, tablet, smartphone, set-top box e così via.

Aws Elemental Link è un device compatto e leggero, che assorbe pochissima energia ed è assolutamente silenzioso, spiega Amazon: costa all’incirca un migliaio di dollari, negli Stati Uniti. Il dispositivo è ordinabile direttamente dalla Console di gestione di Aws e arriva preconfigurato: deve solo essere collegato all'alimentazione, alla sorgente video e a Internet.

È possibile monitorare e gestire qualsiasi numero di dispositivi Link dalla console, senza la necessità di possedere competenze specialistiche nel punto di utilizzo.

Quando è collegato a una sorgente video, il dispositivo Aws Elemental Link invia tutti i flussi di video, audio e metadati che arrivano sui connettori 3G-SDI o HDMI incorporati ad Aws Elemental MediaLive, con regolazione automatica che si adatta alla larghezza di banda disponibile.

Una volta che il video è nel cloud, l’utente può utilizzare l'intera gamma degli Aws Elemental Media Services per elaborarlo, archiviarlo, distribuirlo e monetizzarlo. Aws Elemental Media Services è una famiglia di servizi cloud-based dedicati alla elaborazione e delivery di video. La gamma è composta da componenti individuali utili per i workflow video end-to-end: connessione, conversione, packaging, advertising personalizzato e altro.

I vantaggi dell’utilizzo di Aws Elemental Link, sottolinea Amazon Web Services, sono diversi: non necessita di configurazione, ed è efficiente in termini di costi e tempi di messa in funzione, che è semplice e rapida. Inoltre, consente di gestire e monitorare device multipli in qualsiasi parte del mondo (tra l’altro, il device è piccolo e portatile), con la possibilità di controllare da remoto i workflow video degli eventi dal vivo, mediante la Aws Management Console. E fornisce flussi video di alta qualità.