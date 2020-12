Aws, nel cloud arrivano gli Apple Mac Mini

Non è certo un mistero che milioni di sviluppatori Apple si affidano a macOS e ai suoi strumenti, framework e API innovativi per sviluppare, creare, testare e firmare app per le piattaforme Apple, che servono più di un miliardo di clienti in tutto il mondo.

Con le istanze Mac di EC2, gli sviluppatori sono ora in grado di sfruttare la flessibilità, l’elasticità e la scalabilità di AWS in modo da poter aumentare la loro attenzione sull’innovazione di base come lo sviluppo di app creative e utili e dedicare meno tempo alla gestione dell’infrastruttura.

I clienti possono anche consolidare lo sviluppo di app Apple, Windows e Android su AWS, portando a una maggiore produttività degli sviluppatori e accelerato il time to market. Analogamente ad altre istanze EC2, i clienti possono utilizzare facilmente le istanze Mac EC2 insieme a servizi e funzionalità AWS come Amazon Virtual Private Cloud (VPC) per la sicurezza della rete, Amazon Elastic Block Storage (EBS) per uno storage veloce ed espandibile, Amazon Elastic Load Balancer (ELB) per la distribuzione delle code di build, Amazon FSx per lo storage di file scalabile e AWS Systems Manager (SSM) per la configurazione, la gestione e l’applicazione di patch agli ambienti macOS. La disponibilità di istanze Mac EC2 riduce anche il carico di lavoro che viene fornito con la gestione dell’infrastruttura su AWS, il che significa che gli sviluppatori Apple possono concentrarsi interamente sulla creazione di grandi app.