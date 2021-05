Aws App Runner, dal codice all’applicazione in pochi minuti

Aws, mette in evidenza Amazon, ha una serie di servizi che forniscono un controllo granulare sulle applicazioni containerizzate, ma molti clienti hanno chiesto se possa gestire la configurazione e le operation dei loro ambienti.

Molte aziende desiderano semplicemente puntare al loro codice esistente o al loro repository di container e far funzionare e scalare la loro applicazione nel cloud senza dover configurare e gestire i servizi di infrastruttura.

Sulla spinta di questa richiesta da parte dei clienti, che hanno chiesto di poter avere a disposizione qualcosa di più semplice, il team di Aws si è messo al lavoro per creare un nuovo servizio che possa soddisfare questa esigenza. Ed è qui che entra in gioco Aws App Runner.

Aws App Runner rende più facile per aziende e sviluppatori eseguire il deploy di web app e API nel cloud, indipendentemente dal linguaggio in cui esse sono scritte, anche per i team che non hanno esperienza precedente nella distribuzione e gestione di container o infrastrutture.

Il servizio ha le best practice operative e di sicurezza di Aws incorporate e scala automaticamente verso l’alto o verso il basso in un minimo preavviso, senza alcunché di cui preoccuparsi.

Aws App Runner può distribuire la app della propria azienda collegandosi al codice sorgente o a un container registry.

Il servizio è ora disponibile nelle region US East (N. Virginia), US West (Oregon), US East (Ohio), Asia Pacific (Tokyo), Europa (Irlanda).

È possibile utilizzare App Runner con Aws Management Console e Aws Copilot CLI.

Con App Runner, ha poi sottolineato Aws, il cliente paga per le risorse di calcolo e di memoria utilizzate dalla propria applicazione.

App Runner scala automaticamente il numero di container attivi in su e in giù per soddisfare i requisiti di elaborazione della applicazione. È inoltre possibile impostare un limite massimo sul numero di container che l’applicazione utilizza in modo che i costi non superino il budget.

Aws App Runner, inoltre, viene addebitato solo quando è in esecuzione ed è possibile mettere in pausa l’applicazione facilmente e riprenderla rapidamente.

Questo è particolarmente utile in situazioni di sviluppo e test, in quanto il cliente di Aws può spegnere un’applicazione quando non la sta usando, per gestire meglio i costi.