AWS annuncia nuovi componenti per data center per supportare l’innovazione nell’AI e migliorare l’efficienza energetica

Durante AWS re:Invent, AWS ha annunciato nuovi componenti per data center progettati per supportare la prossima generazione di innovazioni nell’intelligenza artificiale (IA) e soddisfare le esigenze in evoluzione dei clienti. Queste capacità combinano innovazioni nella gestione dell’energia, nel raffreddamento e nella progettazione hardware, creando un data center più efficiente dal punto di vista energetico che sosterrà ulteriori innovazioni dei clienti. Questi nuovi componenti saranno implementati globalmente nei nuovi data center di AWS e molti componenti sono già stati implementati nei suoi data center esistenti.

AWS costruisce data center su larga scala da 18 anni e server basati su GPU per carichi di lavoro IA da 13 anni. Oggi, i data center AWS supportano milioni di clienti attivi in tutto il mondo, inclusi centinaia di migliaia di clienti che utilizzano i servizi di intelligenza artificiale e machine learning di AWS e decine di migliaia di clienti globali che utilizzano Amazon Bedrock per sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale generativa. Con la continua crescita dell’uso dell’intelligenza artificiale generativa e l’aumento della domanda di capacità GPU, i data center AWS si stanno adattando per supportare densità di potenza sempre più elevate.

“AWS continua a innovare instancabilmente la propria infrastruttura per costruire il cloud più performante, resiliente, sicuro e sostenibile per i clienti di tutto il mondo”, ha dichiarato Prasad Kalyanaraman, Vice President, Amazon Web Services Infrastructure Services. “Questi componenti per data center rappresentano un passo avanti importante, con una maggiore efficienza energetica e un supporto flessibile per carichi di lavoro emergenti. Ma ciò che è ancora più entusiasmante è che sono progettati per essere modulari, consentendoci di aggiornare la nostra infrastruttura esistente per il raffreddamento a liquido e l’efficienza energetica necessaria per alimentare le applicazioni di intelligenza artificiale generativa, riducendo al contempo la nostra impronta di carbonio”.

Semplificare per aumentare l’affidabilità

Progettazione elettrica e meccanica semplificata per alta disponibilità

AWS si concentra costantemente nel fornire ai clienti un’infrastruttura altamente affidabile. I progetti elettrici e meccanici semplificati sono più affidabili e facili da mantenere, garantendo ai clienti i vantaggi dell’elevata affidabilità che AWS offre sin dall’inizio. I più recenti miglioramenti nel design dei data center includono la distribuzione elettrica semplificata, che riduce il numero di punti di guasto potenziali del 20% e il backup di alimentazione più vicino ai rack e riduzione del numero di ventole per il raffreddamento. Questi cambiamenti riducono il consumo complessivo di energia minimizzando i rischi di guasti.

Innovazioni nel raffreddamento, design dei rack e sistemi di controllo

AWS ha introdotto nuove capacità per offrire ai clienti un’infrastruttura performante, altamente disponibile ed efficiente dal punto di vista energetico. I nuovi server IA traggono vantaggio dal raffreddamento a liquido per raffreddare in modo più efficiente i chip ad alta densità. Le nuove tecnologie sviluppate da AWS integrano raffreddamento a liquido e ad aria, garantendo la massima performance e il minimo costo; software basati sull’IA generativa ottimizzano la disposizione dei rack nei data center, riducendo l’energia inutilizzata.

Inoltre, AWS ha progettato un nuovo sistema di alimentazione dei rack che consente una densità di potenza sei volte superiore nei prossimi due anni e una triplicazione ulteriore in futuro.

Maggiore efficienza energetica e sostenibilità

Il consumo di energia meccanica è ridotto del 46% durante i picchi di raffreddamento, grazie a nuovi sistemi più efficienti; il carbonio incorporato nel cemento utilizzato per la costruzione dei data center è ridotto del 35%. I generatori di backup fanno uso di diesel rinnovabile riducendo le emissioni di gas serra fino al 90%.

Supporto alla Trasformazione nell’IA

AWS collabora con aziende come NVIDIA e Anthropic per garantire infrastrutture avanzate e sostenibili, supportando innovazioni nei modelli di intelligenza artificiale generativa.

Questi nuovi componenti per data center saranno implementati in tutte le infrastrutture AWS nel mondo e la costruzione dei nuovi data center inizierà negli Stati Uniti all’inizio del 2025.