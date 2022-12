AVM FRITZ!Repeater 3000 AX, il nuovo ripetitore tri-band con Wi-Fi 6

Il nuovo FRITZ!Repeater 3000 AX di AVM garantisce alte prestazioni Wi-Fi nella rete locale grazie a Wi-Fi 6, sottolinea l’azienda.

Tre unità radio con un totale di otto antenne, che possono raggiungere una velocità di trasferimento complessiva fino a 4.200 MBit/s, assicurano un’ampia portata e un’elevata velocità di trasferimento dati nella rete Wi-Fi.

Questo nuovo ripetitore tri-band, afferma AVM, garantisce così una copertura radio stabile fino all’angolo più remoto, persino nelle case particolarmente grandi o negli uffici con molti ambienti. Dotato di due porte LAN Gigabit, il ripetitore assicura una distribuzione veloce dei dati nella rete locale anche tramite cavo.

Con il suo design moderno e innovativo e le sue linee essenziali, il FRITZ!Repeater 3000 AX si inserisce perfettamente nella gamma di prodotti FRITZ! con Wi-Fi 6. FRITZ!Repeater 3000 AX è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 189 euro iva inclusa.

Perfetto nella rete Wi-Fi Mesh

Il potente FRITZ!Repeater 3000 AX, spiega AVM, trasmette su tre bande Wi-Fi (1 a 2,4 GHz e 2 a 5-GHz), utilizzate in parallelo in modo intelligente. Grazie alla selezione automatica della banda (Crossband Repeating), il ripetitore sceglie sempre il percorso più efficiente verso i dispositivi wireless connessi. In questo modo il FRITZ!Repeater 3000 AX consente di eseguire senza problemi in parallelo più applicazioni, come lo streaming, il gaming o le videoconferenze.

In combinazione con un FRITZ!Box, il FRITZ!Repeater 3000 AX utilizza la rete Wi-Fi Mesh. La rete Wi-Fi Mesh crea un’unica rete Wi-Fi dalle singole reti Wi-Fi dei prodotti FRITZ! e garantisce così un collegamento veloce a affidabile in tutti gli ambienti.

La rete Wi-Fi creata ha una crittografia sicura e un solo SSID e una sola password. Per aggiungere ulteriori punti di accesso Wi-Fi basta premere il pulsante sul dispositivo.

Gli standard di crittografia all’avanguardia garantiscono la tutela della privacy in tutta la rete Wi-Fi Mesh, assicura AVM. I LED sul case, che è possibile spegnere o regolare su vari livelli di luminosità, indicano l’intensità del segnale e fungono così anche da guida per posizionare al meglio il FRITZ!Repeater 3000 AX.

La FRITZ!App WLAN aiuta a trovare la posizione migliore. Inoltre, il ripetitore può essere collegato facilmente alla rete elettrica tramite il suo alimentatore.

FRITZ!Repeater 3000 AX di AVM in sintesi