AVM al MWC con soluzioni innovative Fritz! per fibra ottica 10G, 5G e Wi-Fi Mesh

Fedele allo slogan “FRITZ! Connects”, dal 3 al 6 marzo AVM presenterà al MWC 2025 gli ultimi prodotti FRITZ! per una connessione Internet veloce tramite 5G e fibra ottica, oltre a soluzioni Wi-Fi Mesh a lunga portata.

In qualità di produttore europeo, sottolinea l’azienda, AVM conosce le esigenze delle diverse reti a banda larga e offre modelli FRITZ!Box facili da implementare sia lato rete che per l’utente finale, garantendo le massime prestazioni. Collegati direttamente alla rete in fibra ottica, al modem in fibra ottica o alla rete 5G, i nuovi modelli FRITZ!Box 5690 XGS, FRITZ!Box 4690 e FRITZ!Box 6860 5G permettono ai provider di offrire ai propri clienti una connessione ultra-veloce. Le funzionalità avanzate, tra cui Wi-Fi ad alte prestazioni, VPN veloce, funzioni versatili per la smart home e tutta la parte di telefonia, garantiscono il massimo comfort per molteplici applicazioni domestiche, come navigazione, gaming e videochiamate.

A Barcellona, AVM presenterà anche nuove soluzioni per il Wi-Fi Mesh, come il FRITZ! Mesh Set 4200, compatibile con qualsiasi modem e in grado di ampliare la copertura Wi-Fi. Inoltre, saranno svelati due nuovi repeater Wi-Fi 7: FRITZ!Repeater 1700 e FRITZ!Repeater 2700, che possono essere utilizzati con un FRITZ!Box o un altro router per portare Internet in ogni angolo della casa. AVM presenterà tutte le sue innovazioni allo stand 7E35.

Modelli FRITZ!Box per fibra ottica a 10G: direttamente sulla rete o su modem in fibra ottica

Il nuovo FRITZ!Box 5690 XGS è progettato per lo standard XGS-PON, che consente velocità fino a 10 Gbit/s su fibra ottica. Grazie al potente Wi-Fi 7, a una porta WAN/LAN da 10 gigabit e a un set completo di funzionalità per la telefonia, la Smart Home e il networking tipiche dei FRITZ!Box, rappresenta il gateway ideale per tutte le applicazioni digitali in casa.

Gli utenti che dispongono già di un modem in fibra ottica possono invece utilizzare il nuovo FRITZ!Box 4690 come router per migliorare ulteriormente le prestazioni del Wi-Fi. Questo modello non solo offre una porta WAN da 10 Gbit/s, ma anche un’interfaccia 10-Gbit/s, tre porte LAN da 2.5 Gbit/s e Wi-Fi 7 ad alte prestazioni per una distribuzione ottimale della rete. Con funzionalità avanzate come VPN, smart home, telefonia, controllo parentale e un firewall integrato, il FRITZ!Box 4690 soddisfa tutte le esigenze delle abitazioni moderne.

Velocità 5G per la casa e in mobilità

Il FRITZ!Box 6860 5G, presto disponibile in Italia, offre Internet veloce su rete mobile grazie a un hotspot Wi-Fi e funzionalità di telefonia. Grazie alla sua tecnologia 5G avanzata e al design robusto, può essere utilizzato sia in ambienti interni che all’esterno. Supporta 5G (NSA, SA) e LTE, raggiungendo velocità di trasferimento dati fino a 1,3 Gbit/s.

Il potente Wi-Fi Mesh conforme allo standard Wi-Fi 6 garantisce una distribuzione ottimale della rete in tutta la casa, mentre la base DECT integrata consente l’uso della telefonia e delle applicazioni smart home. Grazie al design compatto e all’alimentazione dati e di corrente tramite Power over Ethernet (PoE), può essere posizionato praticamente ovunque. Inoltre, in combinazione con un altro FRITZ!Box, il FRITZ!Box 6860 5G può essere utilizzato come soluzione di backup per connessioni fisse instabili.

Copertura estesa: nuovi FRITZ!Repeater con Wi-Fi 7

A Barcellona, AVM presenta i nuovi FRITZ!Repeater 1700 e FRITZ!Repeater 2700, due modelli compatibili con lo standard Wi-Fi 7. Anche negli appartamenti più labirintici o su più piani, questi ripetitori Wi-Fi Mesh estendono facilmente la copertura della rete, garantendo una connessione stabile in ogni stanza.

Parte di un potente sistema Wi-Fi Mesh, i nuovi FRITZ!Repeater migliorano latenza, velocità e capacità di trasferimento dati, assicurando un’esperienza di navigazione fluida. Possono essere utilizzati in modo flessibile e sono compatibili anche con router di altri produttori. Inoltre, l’app gratuita FRITZ!App Wi-Fi aiuta a posizionarli nel punto migliore per massimizzare la loro efficienza.

Il pacchetto Wi-Fi completo: il nuovo FRITZ!Mesh Set 4200

La novità nel catalogo AVM dedicato al Wi-Fi Mesh è il FRITZ!Mesh Set 4200, una soluzione che arriva ovunque. Questo set include il collaudato FRITZ!Repeater 3000AX con Wi-Fi 6 ed è disponibile in versione con due o tre dispositivi.

I FRITZ!Mesh Set possono essere installati ovunque e collegati a un FRITZ!Box, a un altro router o direttamente a un modem in fibra ottica. Offrono un sistema Wi-Fi Mesh flessibile e scalabile, con una connessione potente e integrando le classiche funzionalità FRITZ!, come accesso ospiti, programmazione oraria e controllo parentale. La configurazione è semplice e si completa in un attimo grazie all’app gratuita MyFRITZ!App.

FRITZ!Box 5690 XGS

Router in fibra ottica ad alta velocità fino a 10 Gbit/s

Supporto per lo standard XGS-PON per connessioni in fibra ottica

Wi-Fi Mesh, 4 x 4 su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5760 Mbit/s, 2.4 GHz fino a 1376 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta LAN da 10 Gbit/s e 4 porte LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per chiavette 5G/ 4G , archiviazione e stampanti

, archiviazione e stampanti Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)

Funzionalità Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ! NAS , accesso ospiti Wi-Fi e molto altro

, accesso ospiti Wi-Fi e molto altro Informazioni su lancio e prezzo di vendita consigliato disponibili a breve

FRITZ!Box 4690

Router wireless, ideale per il collegamento a un modem in fibra ottica

Wi-Fi Mesh, 4 x 4 MIMO su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 7/Wi-Fi 6

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5760 Mbit/s (Wi-Fi 7), 2.4 GHz fino a 1200 Mbit/s (Wi-Fi 6)

1 porta WAN da 10 Gbit/s, 1 porta LAN da 10 Gbit/s e 3 porte LAN da 2.5 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per chiavette 5G/4G, archiviazione e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)

Funzionalità Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi e molto altro

Informazioni su lancio e prezzo di vendita consigliato disponibili a breve

FRITZ!Box 6860 5G

Dettagli tecnici sul sito di AVM

FRITZ!Repeater 2700

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura della rete Wi-Fi

Wi-Fi Mesh, 4 x 4 su 5 GHz e 2 x 2 su 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5760 Mbit/s, 2.4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta LAN da 2.5 Gbit/s per il collegamento via cavo o per dispositivi di rete compatibili

Crittografia WPA3

Adotta automaticamente nome e password della rete Wi-Fi esistente quando utilizzato con qualsiasi router Wi-Fi compatibile con WPS

Compatibile con qualsiasi router Wi-Fi

L’app FRITZ!App WLAN aiuta a trovare la posizione ideale in casa

Informazioni su lancio e prezzo di vendita consigliato disponibili a breve

FRITZ!Repeater 1700

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura della rete Wi-Fi

Wi-Fi Mesh, 2 x 2 su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s, 2.4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta LAN da 1 Gbit/s per il collegamento via cavo o per dispositivi di rete compatibili

Crittografia WPA3

Adotta automaticamente nome e password della rete Wi-Fi esistente quando utilizzato con qualsiasi router Wi-Fi compatibile con WPS

Compatibile con qualsiasi router Wi-Fi

L’app FRITZ!App WLAN aiuta a trovare la posizione ideale in casa

Informazioni su lancio e prezzo di vendita consigliato disponibili a breve

FRITZ!Mesh Set 4200

Set Wi-Fi Mesh ad alte prestazioni con FRITZ!Repeater 3000 AX per tutta la casa

Compatibile con qualsiasi router/modem

Wi-Fi Mesh, 4 x 4 per 2 bande da 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 6

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2400 Mbit/s, 5 GHz fino a 1200 Mbit/s, 2.4 GHz fino a 600 Mbit/s (Wi-Fi 6)

2 porte LAN da 1 Gbit/s per il collegamento via cavo o per dispositivi di rete compatibili

L’app FRITZ!App WLAN aiuta a trovare la posizione ideale in casa

Set disponibili in configurazioni da 2 e 3 dispositivi

Informazioni su lancio e prezzo di vendita consigliato disponibili a breve