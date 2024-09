Avanade ha nominato Rodrigo Caserta come nuovo CEO

Avanade ha nominato Rodrigo Caserta a Chief Executive Officer. Caserta subentra a Pamela Maynard che ha assunto il ruolo di Chief AI Transformation Officer per Microsoft Customer and Partner Solutions (MCAPS).

Rodrigo Caserta ha una solida esperienza nel settore enterprise e mid-market e fino al 1° settembre è stato Global Technology Business Group Lead di Avanade. Durante i suoi quasi dieci anni di carriera in Avanade, ha dimostrato una leadership eccezionale, contribuendo alla significativa crescita di fatturato e risorse nelle regioni APAC e America Latina. Originario del Brasile, Caserta si è recentemente trasferito negli Stati Uniti con la sua famiglia.

“È un onore proseguire il lavoro iniziato da Pam, che mi ha introdotto in Avanade quasi dieci anni fa. La guida è stata fondamentale e sono orgoglioso di poter continuare il percorso che ha tracciato come nuovo CEO di Avanade” ha dichiarato Rodrigo Caserta. “In un periodo caratterizzato da sfide complesse, da una concorrenza serrata e dalla necessità di sfruttare al massimo le potenzialità dell’IA, i nostri clienti considerano Avanade un partner di fiducia. Sono entusiasta di assumere questa nuova responsabilità, con l’obiettivo di guidare l’azienda valorizzando le nostre competenze, ambizioni e il nostro forte spirito di collaborazione.”

La nomina di Rodrigo Caserta rappresenta un passo strategico per Avanade, in linea con la nuova visione di affiancare le aziende del mid-market nel percorso di trasformazione digitale verso il successo. In un contesto come quello italiano, dove le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono una componente essenziale del tessuto economico, questa scelta assume un’importanza particolare. Avanade riconosce il valore intrinseco delle PMI italiane e si impegna a fornire soluzioni innovative e su misura per sostenere crescita e competitività, consentendo loro di raggiungere il massimo potenziale.

“Sono entusiasta di vedere Rodrigo, un leader di lunga esperienza in Avanade, assumere il ruolo di Global CEO,” ha dichiarato Emiliano Rantucci, Country Manager di Avanade Italia. “La sua profonda conoscenza del mid-market sarà fondamentale per rafforzare la nostra leadership anche in questo segmento mercato. Il potenziale di crescita delle medie imprese in Italia è notevole, e Avanade è il partner ideale per accompagnarle nel percorso di innovazione tecnologica, offrendo la flessibilità e agilità necessarie per competere e affermarsi in un contesto in continua evoluzione.”