Avanade compra Concert, system integrator specializzato su Dynamics

Avanade ha acquistato Concert, system integrator con base a Treviso specializzato in soluzioni Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Dynamics AX.

I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.

Il team di Concert arruola oltre cento professionisti con esperienza nel settore della progettazione e implementazione di soluzioni Erp per le aziende dei settori retail e manifatturiero e ha una pratica consolidata nel mondo cloud.

Concert ha acquisito reputazione nell’aiutare le aziende a migliorare efficienza ed efficacia dei processi decisionali con l’implementazione di Microsoft Dynamics 365 e AX con un approccio modulare che garantisce massima flessibilità e possibilità di personalizzazione.

Dopo l’acquisizione, fa notare Avanade, i clienti Concert avranno accesso a servizi e soluzioni su tutta l’offerta delle tecnologie Microsoft, a una rete globale di risorse e a un potenziale di competenze near shore e off shore.

Un aspetto, questo, ritenuto sempre più rilevante oggi, in quanto le imprese sono impegnate a ristabilire la continuità del business attraverso un’ottimizzazione della propria capacità cloud, lo sviluppo di fonti di ricavo aggiuntive, la razionalizzazione dei costi e l’efficientamento dei processi aziendali.

Con l’acquisizione di Concert, Avanade aumenterà le proprie competenze in ambito Microsoft Dynamics 365, creando un polo specializzato con una squadra di oltre 300 professionisti con esperienze in Erp, Crme marketing digitale.

Per soprammercato, Avanade rafforzerà la presenza in Italia in aree geografiche chiave, con l’integrazione degli uffici Concert di Padova, Bologna e Perugia.