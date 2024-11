Avanade AI Value Report 2025: sfide e opportunità dell’IA per la governance e produttività aziendale in Italia

La recente ricerca “Trendlines: AI Value Report 2025” di Avanade – società fondata nel 2000 da Accenture LLP e Microsoft Corporation – mostra che le organizzazioni del mid-market stanno abbracciando l’IA con fiducia, e che la maggior parte di esse prevede ritorni fino a quattro volte superiori entro 12 mesi. Tuttavia, le lacune nella preparazione della forza lavoro, nella governance dei dati e nell’infrastruttura tecnologica rappresentano gli ostacoli maggiori per un ritorno sostenibile.

L’Avanade Trendlines: AI Value Report 2025 si basa sulle risposte di 4.100 decisori aziendali e, focalizzandosi sull’Italia, emerge un quadro interessante: il 36% dei C-Level si sente molto sicuro nella gestione degli aspetti emotivi e sociali legati all’adozione dell’IA, dimostrando un livello di fiducia decisamente significativo. Inoltre, il mercato italiano punta su miglioramenti operativi (34%) e incremento della produttività (35%) come principali metriche per valutare il valore delle soluzioni basate su IA.

Un punto importante che emerge dalla ricerca riguarda, poi, la relazione tra valore dell’IA e fiducia. Oltre alle preoccupazioni su quali decisioni l’intelligenza artificiale può gestire autonomamente, risulta sempre più evidente la necessità di saper distinguere tra valore generato dall’uomo e valore generato dall’IA. L’Italia a riguardo risulta il Paese con la percentuale più alta di fiducia nelle capacità della leadership di discernere tra contributi umani e contributi dell’IA. Solo il 17% degli intervistati in Italia si dice molto preoccupato in merito a questa capacità, il 50% leggermente preoccupato, mentre il 32% non manifesta alcuna preoccupazione.

“In Italia, stiamo assistendo a un momento di grande fiducia nelle potenzialità dell’intelligenza artificiale e le organizzazioni riconoscono non solo il valore strategico dell’IA, ma anche la necessità di un’adozione consapevole che tenga conto degli aspetti umani e sociali”, ha sottolineato Emiliano Rantucci, Amministratore Delegato di Avanade Italia. “In particolare, per le aziende del mid-market, segmento di mercato su cui puntiamo sempre più per la crescita, Avanade porta sul mercato una nuova suite di soluzioni progettate per aiutare le organizzazioni a ottenere ritorni concreti sugli investimenti e a promuovere una cultura di innovazione e crescita sostenibile”.

Per completezza di confronto, si riportano i principali risultati a livello globale:

Aumento dei budget: il 53% delle aziende intervistate prevede di aumentare gli investimenti per i progetti di intelligenza artificiale generativa fino al 25%.

il delle aziende intervistate prevede di aumentare gli investimenti per i progetti di intelligenza artificiale generativa fino al Urgenza dovuta alle pressioni competitive: l’ 85% si dichiara preoccupato di perdere il proprio vantaggio competitivo se non accelera l’adozione dell’IA.

l’ si dichiara preoccupato di perdere il proprio vantaggio competitivo se non accelera l’adozione dell’IA. Manca una chiara tabella di marcia per l’adozione dell’IA: quasi la metà delle aziende intervistate sta ancora lavorando a un business case (48%) e il 42% è fermo alla fase del proof of concept.

“I leader delle aziende del mid-market si trovano in un momento decisivo per quanto riguarda l’IA, in cui gli investimenti non devono solo aumentare l’efficienza, ma anche stimolare l’innovazione futura e la crescita sostenibile”, ha dichiarato Rodrigo Caserta, CEO di Avanade. “Per farlo, è essenziale ripensare il modo in cui si supporta la collaborazione, si misura la produttività e si valuta il vero valore che l’IA apporta alle organizzazioni”.

La ricerca sottolinea, inoltre, le preoccupazioni legate all’infrastruttura tecnologica e alla sicurezza dei dati. Per rispondere a queste esigenze, Avanade ha ideato una suite di soluzioni per il mid-market volte a: