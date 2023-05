Automotive: edge computing e AI le armi vincenti per le stazioni di ricarica elettrica

Nel 2022, oltre il 12% delle auto vendute in Europa erano completamente elettriche: un parco circolante in grande espansione, per il quale è sempre più importante il ruolo delle stazioni di ricarica elettrica e della gestione energetica in generale.

Gestire questi importanti nodi richiede, senza dubbio, l’utilizzo anche e soprattutto di tecnologie innovative. In particolare Edge e Intelligenza Artificiale sono destinate a fare la differenza, in un settore ad altissimo tasso di innovazione e non meno competitivo.

Una soluzione che fa ampio uso delle più moderne innovazioni è CLEA, che combina intelligenza artificiale, Internet of Things, edge computing e servizi cloud con soluzioni hardware orientate al cliente.

Infatti, grazie a CLEA dispositivi e dati generano valore in modo facile e sicuro: i modelli di IA elaborano in tempo reale – in locale e sul cloud – i dati grezzi provenienti dai dispositivi di campo connessi, trasformandoli in informazioni utili al processo decisionale. In materia di energia, un simile approccio consente di integrare i dati provenienti da sensori, macchine, sistemi distribuiti con quelli relativi alle condizioni ambientali, ricavandone output preziosi per l’efficientamento energetico.

I 5 vantaggi delle tecnologie SECO

Elaborazione dei dati presso la fonte: minor ritardo e maggiore sicurezza. L’attuazione di una soluzione Edge AI come CLEA consente di eseguire la maggior parte delle operazioni di elaborazione direttamente presso il punto di carica, trasferendo solo una minima quantità di dati al cloud, il che comporta vantaggi in termini di tempestività delle rilevazioni. Inoltre, la riduzione delle “dimensioni” dei dati prima della trasmissione alla piattaforma cloud non solo consente di ridurre il consumo di energia e i costi associati al loro spostamento e distribuzione, ma aumenta anche il livello di sicurezza dell’intero processo.

L’intelligenza artificiale supporta la manutenzione predittiva e gli interventi remoti, garantendo un’efficienza ottimale delle stazioni di ricarica. I modelli di intelligenza artificiale di CLEA monitorano costantemente lo stato delle stazioni di ricarica, intervenendo preventivamente prima che si verifichino guasti che potrebbero interrompere il servizio. Rilevando variazioni rispetto al normale funzionamento, è possibile prevedere e risolvere i malfunzionamenti, riducendo così il tempo di inattività e prevenendo danni alle altre componenti. Grazie alla manutenzione predittiva, si ottiene un miglioramento delle prestazioni del 22% e una riduzione dei costi di assistenza del 37%. Il monitoraggio costante di ogni componente consente agli operatori di controllare lo stato della stazione da remoto, inclusa la visualizzazione della temperatura dei moduli, dei cavi e delle batterie. In caso di allarme, è possibile ridurre la potenza erogata per evitare problemi. Inoltre, gli aggiornamenti delle applicazioni e del sistema operativo possono essere effettuati a distanza tramite il pannello di controllo web di CLEA, riducendo la necessità di interventi in loco fino al 58%.

L’Edge AI riduce i costi dell’assistenza regolare. L’attivazione immediata di avvisi in tempo reale per interventi rapidi migliora l’efficienza dell’intera rete responsabile della manutenzione ordinaria e dell’assistenza in loco. La velocità con cui si interviene dopo un guasto è fondamentale per fornire il miglior servizio possibile. La ridotta latenza nel rilevamento dei dati e l’attivazione del centro assistenza più vicino contribuiscono a ridurre i costi dell’assistenza in loco fino al 47% e in generale fino al 37%. Rilevamento di veicoli e targhe. CLEA include modelli di intelligenza artificiale specifici che consentono la visualizzazione in tempo reale delle caratteristiche e delle targhe dei veicoli che occupano le stazioni di ricarica, consentendo il monitoraggio del tempo di sosta. Ciò consente di ottimizzare la gestione dello spazio dedicato alla ricarica, intervenendo in caso di occupazione impropria o problemi di pagamento. Lo storico dei dati raccolti fornisce informazioni preziose sulla quantità e il tipo di veicoli, i tempi di sosta e le eventuali code formate. Gestione dei prezzi e dei ricavi e pagamento contactless con KarL4. Per ottimizzare la gestione dei prezzi, CLEA offre il servizio di Revenue and Price Manager, che consente di visualizzare una panoramica dei ricavi e dei profitti, analisi avanzate delle sessioni di ricarica e altro ancora. L’IA di CLEA è anche in grado di suggerire il miglior prezzo, che può essere impostato facilmente tramite un’app. Inoltre, possono essere attivate campagne promozionali su misura, con promozioni e sconti gestiti completamente dal gestore. CLEA è compatibile di serie con il terminale di pagamento contactless KarL4 di SECO, che una volta installato sulla stazione di ricarica consente ai clienti di effettuare pagamenti senza contanti fino a 50 euro avvicinando la carta, senza dover digitare alcun PIN. KarL4 può essere personalizzato in base alle esigenze del gestore ed è compatibile con Google Pay e Apple Pay, consentendo di effettuare transazioni semplicemente avvicinando al lettore uno smartphone o uno smartwatch abilitati.

Nello spazio energetico, le applicazioni di CLEA sono dunque innumerevoli, così come i vantaggi per chi la sceglie. Per una fabbrica, un ufficio o un condominio, rinnovare l’infrastruttura integrando l’IA di CLEA significa risparmiare il 10-15% sulla spesa energetica. Per un’azienda agricola, dotarsi di gruppi di continuità (Uninterruptible Power Supply, UPS) basati sul software di CLEA significa garantire la continuità della produzione, tagliando i tempi di inattività. Per i gestori di network di ricarica dei veicoli elettrici, l’IA CLEA applicata alle stazioni di ricarica permette di automatizzare la manutenzione e il supporto, gestire da remoto prezzi e ricavi, fare advertising personalizzato, riconoscere le targhe. Ma non è tutto. Per conoscere meglio questi e molti altri casi di gestione intelligente delle risorse energetiche e scoprire le nuove opportunità commerciali aperte da CLEA nella sfera della gestione energetica, clicca qui e leggi il nostro e-book.