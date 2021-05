Autenticazione a due fattori facile e sicura per iPhone e Mac

Authenticator è un’app sviluppata dalla società 2Stable che fornisce una soluzione di autenticazione sicura a due fattori per i sistemi Apple: iPhone, iPad, iPod, Apple Watch e Mac.

La motivazione di questa nuova proposta lo spiega il team di 2Stable sul sito dell’azienda. Authenticator, afferma il team di sviluppo, combina sicurezza, semplicità e design, ma soprattutto risolve il problema dell’autenticazione a due fattori salvando e generando codici 2FA sicuri.

Secondo 2Stable, c’era la necessità di un’app come Authenticator perché mancava una soluzione che memorizzasse in modo sicuro gli account e i token 2FA sul dispositivo dell’utente, con la possibilità di salvare i dati in forma criptata senza un account o una SIM.

Per iniziare a utilizzare Authenticator di 2Stable, non è necessario impostare un account o un numero di telefono: tutti i dati vengono salvati sul proprio account iCloud in forma criptata. Per accedere ai dati occorre solo ricordare la password scelta per criptarli e le credenziali del proprio account iCloud.

Tutti i dati salvati in Authenticator sono criptati con una chiave derivata (Argon2id) dalla password, e anche quando l’utente fa il backup dei suoi dati, questi sono sempre in forma criptata.

2Stable sottolinea, in pratica, che i dati salvati in Authenticator non lasciano mai il dispositivo senza essere criptati.

I dati degli utenti sono criptati con crittografia end-to-end e decriptati localmente sul dispositivo utilizzando la derivazione della password.

Inoltre, il team di sviluppo ha aggiunto la possibilità di sincronizzare gli account su tutti i dispositivi Apple: le modifiche apportate su un dispositivo si sincronizzano automaticamente su tutti gli altri device, compreso Apple Watch.

È anche possibile impostare Authenticator di 2Stable in modo che chieda automaticamente la password o il Face o Touch ID ogni volta che l’utente apre l’app.

Per quanto concerne la privacy, 2Stable mette in evidenza di non avere accesso agli account memorizzati o alla password scelta dagli utenti per crittografare i dati. Questo approccio fa parte del modello di sicurezza della software house.

Riguardo al pricing, al momento Authenticator di 2Stable può essere utilizzata gratuitamente con alcune limitazioni.

Nella versione gratuita è possibile aggiungere solo due account senza funzioni di sincronizzazione e backup.

Per rimuovere i limiti degli account e sbloccare la possibilità di fare il backup dei dati, è possibile acquistare un abbonamento premium per 9,99 euro all’anno.