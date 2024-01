Audiencerate diventa parte dell’ecosistema dei partner Microsoft

Audiencerate, azienda che opera nel settore della gestione dei dati per il marketing e l’advertising, ha annunciato oggi l’ingresso nell’ecosistema dei partner di Microsoft, ovvero l’avvio di una collaborazione strategica per promuovere l’adozione della sua Customer Data Platform a un pubblico di marketer sempre più ampio, accelerando così la sua espansione globale e raggiungendo una posizione di leadership nel settore del MarTech anche grazie all’innovazione digitale di Microsoft.

Audiencerate entra infatti a tutti gli effetti all’interno del programma AI Cloud Partner, che consente a ciascun partner di fare leva su un portfolio completo di soluzioni e tecnologie a valore aggiunto sfruttando l’Intelligenza Artificiale e la potenza della piattaforma Cloud di Microsoft. L’AI Cloud Partner Program integra l’intero ciclo di business dei partner, a partire dall’onboarding, ai progetti di skilling, go-to-market e co-selling, aggiungendo l’accesso a nuove offerte e vantaggi specifici per l’IA. Audiencerate partecipa anche al programma ISV Success di Microsoft, in grado di offrire supporto personalizzato, competenze tecniche e risorse per lo sviluppo e la crescita aziendale, attraverso il marketplace di Microsoft. Grazie proprio alla presenza nel marketplace di Microsoft, Audiencerate punta a scalare a livello globale, migliorare l’accessibilità e portare le soluzioni avanzate della sua CDP a un pubblico sempre più ampio.

L’accordo prevede anche l’integrazione delle soluzioni di AI generativa, che permetteranno ad Audiencerate di offrire soluzioni ancora più sofisticate e personalizzate per diversi segmenti di mercato, contribuendo a rafforzare la loro presenza sul mercato MarTech.

Marco del Tongo, CEO di Audiencerate ha dichiarato: “Sono entusiasta di questa partnership strategica, che ci aiuterà a crescere nel mercato delle piattaforme di dati per i marketer. Questa collaborazione ci consentirà di sviluppare nuove versioni della CDP, incorporando l’uso dell’AI e aprendo così a nuove opportunità di business come lo sviluppo di soluzioni specifiche per i mercati verticali, il fintech per esempio”.

Gianluca Leotta, avvocato d’affari e principale investitore di Audiencerate, ha commentato: “La partnership con Microsoft consentirà di migliorare i livelli di sicurezza e affidabilità della nuova Customer Data Platform di Audiencerate, garantendo la conformità con le normative vigenti nei vari Paesi del mondo attraverso l’utilizzo del cloud Azure. L’implementazione e lo sviluppo di nuove versioni della CDP che faranno leva sull’AI e sulla BI di Microsoft, garantiranno un uso dei dati da parte delle aziende clienti di Audiencerate ancora più efficace e a valore”.

“Siamo felici di supportare Audiencerate nel suo percorso di crescita nel mercato globale. L’ecosistema dei partner gioca da sempre un ruolo cruciale quale driver per la trasformazione digitale del Paese e acceleratore di innovazione. I programmi dedicati ai partner rappresentano strumenti di valore per accompagnare le realtà della filiera nell’acquisizione di nuove competenze, nello sviluppo di nuove soluzioni e nella creazione di nuovi progetti a vantaggio di tutti. Insieme possiamo aiutare le realtà del territorio a far fronte alle sfide di oggi” ha spiegato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.