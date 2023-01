Aton IT entra nel mercato telco con l’acquisizione di Spiti

ATON IT annuncia l’acquisizione di SPITI, azienda specializzata nell’Information & Communication Technology con elevate competenze nel settore telco.

L’operazione – sottolinea l’azienda – si configura negli obiettivi del piano industriale di ATON IT che, con l’entrata in un mercato finora poco presidiato, stima un incremento di circa il 10% sul fatturato dell’anno in corso, che va ad aggiungersi a un +12% che la società prevede di raggiungere a fine 2023 grazie all’ampliamento del business in ambito cybersecurity che opera in perfetta sintonia con gli altri asset dell’azienda.

“Il dinamismo del mondo telco, al centro della transizione digitale del PNRR, presuppone una preparazione e formazione continua sui processi di innovazione digitale. L’acquisizione di SPITI, che vanta competenze ed esperienza pluriennale nel settore, è per noi strategica perché ci consente di entrare in un mercato in crescita e competere con i player del settore a cui possiamo offrire anche i nostri servizi integrati”, spiega Fulvio Duse COO di ATON IT.

Grazie a questa operazione, ATON IT acquisisce competenze specifiche di alto profilo in tre settori vitali nel mondo telco: il sistema di prepagato, grazie al progetto di analisi dei dati “Traffic Prepaid Integrity” (eRAP), il settore qualità con il monitoraggio dei progetti (KPO) attraverso la raccolta periodica delle KPI richieste e il Time to market sfruttando un ambiente architetturale SOA (Service-Oriented Architecture) per l’interazione dei componenti software centralizzati e i sistemi di backend.

Il 2022 di ATON IT si è chiuso con ricavi pari al + 15% – ha dichiarato l’azienda – grazie all’introduzione di innovativi servizi modellati sulle esigenze dei singoli clienti e all’apertura di altre sedi sul territorio nazionale.

Attiva in ogni segmento di mercato, con progetti realizzati nei settori Food, Agrifood, Turismo, Salute, Editoria, Cultura, continua l’impegno di ATON IT in ricerca sperimentale, innovazione industriale e risorse selezionate, che vengono valorizzate e canalizzate in house, in funzione dei nuovi progetti in corso.