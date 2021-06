Atlassian Forge, la nuova piattaforma per sviluppare applicazioni cloud

È generalmente disponibile Forge, piattaforma di sviluppo di app progettata per rendere a prova di futuro il modo in cui i prodotti cloud Atlassian sono personalizzati, estesi e integrati.

Forge, ha affermato Atlassian, è il frutto di oltre due anni di lavoro, durante i quali il team di sviluppo ha voluto reinterpretare come dovrebbe essere l’estensibilità del cloud moderno nel prossimo decennio e oltre.

Secondo Atlassian, i clienti chiederanno standard sempre più elevati agli sviluppatori di app: per tutto, dalla conformità e gestione dei dati alla scalabilità delle prestazioni per decine di migliaia di utenti.

Per affrontare queste sfide, Atlassian ha scelto di costruire una piattaforma di hosted computing allo stato dell’arte che renda facile per gli sviluppatori costruire app sicure, affidabili e scalabili.

Ora gli sviluppatori possono affidarsi all’infrastruttura hosted, allo storage e al function-as-a-service (FaaS) di Forge per costruire nuove app cloud per se stessi o per l’Atlassian Marketplace.

Forge è ora disponibile per la famiglia di prodotti Jira e Confluence, e supporterà altri prodotti Atlassian in futuro, ha annunciato l’azienda.

Per la creazione di app, ha sottolineato Atlassian, Forge offre innanzitutto una potente piattaforma che rende più facile per gli sviluppatori costruire app conformi e affidabili, riducendo la complessità di sviluppare per il cloud.

Poi, una sicurezza di livello enterprise, cosa che dà ai clienti una maggiore fiducia, oltre che più controllo e visibilità su quali app hanno accesso a quali dati.

Inoltre, secondo Atlassian, Forge permette di liberare il potenziale di ogni team, consentendo uno sviluppo più rapido di app innovative per risolvere un maggior numero di casi d’uso, dalla progettazione all’It e alle funzioni aziendali.

Sviluppare applicazioni cloud può essere un processo complicato. Con Forge, mette in evidenza Atlassian, gli sviluppatori possono costruire con un’interfaccia a riga di comando facile da usare, una documentazione completa, esempi di app e un processo di onboarding a basso attrito.

Con Forge, gli sviluppatori hanno a disposizione anche una toolchain Atlassian DevOps integrata da usare out-of-the-box, per accelerare i test, il deployment, il debug e il logging delle loro app.