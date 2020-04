Atlassian lancia il nuovo Cloud Enterprise e abilita il team working

Il Summit annuale di Atlassian, in questa occasione in streaming a causa della emergenza globale, è stata l’occasione per presentare il nuovo Cloud Enterprise.

L’evento live ha avuto come protagonisti i due fondatori e Ceo di Atlassian, Scott Farquhar e Michael Cannon-Brookes oltre a numerosi manager, clienti e partner dell’azienda.

La mission di Atlassian è cambiare il futuro del team working e liberare il potenziale di ogni tipo di team, e con questo obiettivo, la società ha presentato Cloud Enterprise, un’offerta cloud che offre sicurezza, conformità, privacy e gestione su scala aziendale.

Includendo Jira Software, Jira Service Desk e Confluence Cloud, Cloud Enterprise è specificamente progettato per le esigenze delle aziende globali.

Consente ai team di scalare i servizi e i prodotti Atlassian in cloud, con un controllo completo per gli amministratori, sicurezza e governance ottimizzate e risoluzione dei problemi critici da parte del team senior di assistenza Atlassian.

Cloud Enterprise offre flessibilità illimitata per soddisfare le esigenze di collaborazione dei team all’interno di un’organizzazione globale, garantendo alti livelli di produttività per i dipendenti e consentendo agli amministratori di assegnare agli utenti un numero illimitato di istanze con una licenza single-user.

Per quanto riguarda la sicurezza, l’offerta Cloud Enterprise include Atlassian Access, che consente un’integrazione con gli strumenti e processi di sicurezza esistenti come ad esempio autenticazione a due fattori, policy di forzatura della password, single sign-on (SSO), log di audit e controlli token API.

Inoltre Cloud Enterprise soddisfa i più alti livelli di protezione dei dati personali con la crittografia in transit e at rest ed è conforme alle normative sulla privacy dei dati in vigore tutto il mondo, incluse SOC2, SOC3, GDPR e RTBF.

Cloud Enterprise consente inoltre alle organizzazioni di implementare una forte strategia di gestione del cambiamento. Grazie a strumenti come sandbox e a funzioni come il release track, le aziende possono testare per due settimane aggiornamenti e nuove funzionalità in un ambiente controllato per prepararsi meglio alla loro implementazione.

Il servizio di assistenza Atlassian, costituito da esperti qualificati, aiuterà a garantire una transizione graduale verso il cloud, condividendo le proprie competenze per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi.

E con migliaia di app del Marketplace e di integrazioni garantite con molti altri strumenti SaaS aziendali, è possibile creare l’ecosistema ideale per la propria organizzazione.