Asus ZenWiFi, il WiFi Mesh fra prestazioni e design

ASUS ZenWiFi AX ASUS ZenWiFi AC

WiFi Network standards:

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, IPv4, IPv6Concurrent tri-band 2.4GHz ,5GHz-1, 5GHz-2 802.11ax (5GHz-2): Up to 4804Mbps 802.11ax (5GHz-1): Up to 1201Mbps 802.11ax (2.4GHz) up to 574Mbps Network standards:

IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IPv4, IPv6Concurrent tri-band 2.4GHz, 5GHz-1, 5GHz-2 802.11ac (5GHz-2): Up to 1734Mbps 802.11ac (5GHz-1): Up to 866Mbps 802.11n: Up to 300Mbps 256QAM (2.4GHz): Up to 400Mbps

WiFi features Beamforming: standards-based and universal Range Boost 1024-QAM high data rate 20/40/80/160MHz channel bandwidth MU-MIMO technology: 2.4GHz: 2 x 2 MU-MIMO 5GHz-1: 2 x 2 MU-MIMO 5GHz-2: 4 x 4 MU-MIMO OFDMA Beamforming: standards-based and universal Range Boost 20/40/80MHz channel bandwidth MU-MIMO technology: 2.4GHz: 2 x 2 MU-MIMO 5GHz-1: 2 x 2 MU-MIMO 5GHz-2: 4 x 4 MU-MIMO

Processor Quad-core SoC Quad-core SoC

Memory 256MB Flash / 512MB RAM 128MB Flash / 256MB RAM

Ports 1 x 10/100/1000/2500 Gigabit WAN 3 x 10/100/1000 Gigabit LAN 1 x USB 3.1 Gen 1 1 x 10/100/1000 Gigabit WAN 3 x 10/100/1000 Gigabit LAN 1 x USB 3.1 Gen 1

Antennas 6 x Internal antennas 6 x Internal antennas

Management ASUS WRT / ASUS Router App ASUS WRT / ASUS Router App

Firewall & access control Firewall SPI intrusion detection, DoS protection Access control Parental controls, Network service filter, URL filter, Port filter Firewall SPI intrusion detection, DoS protection Access control Parental controls, Network service filter, URL filter, Port filter

Features Dashboard, Smart Connect, IPTV support, Roaming Assist, AiProtection Pro, Adaptive QoS Dashboard, Smart Connect, IPTV support, Roaming Assist, AiProtection Pro, Adaptive QoS

Additional features Guest Network 2.4 GHz x 3, 5 GHz-1 x 3, 5 GHz-2 x 3 VPN server IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server VPN client PPTP client, L2TP client, OpenVPN client Mac OS Backup Enhanced media server

(AiPlayer app compatible) Image format: Jpeg Audio format: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg Video format: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov AiCloud personal cloud service 3G/4G data sharing Printer Server Multifunctional printer support (Windows only) LPR protocol support Download Master Supports bt, nzb, http, ed2k Support encryption, DHT, PEX and magnet link Upload and download bandwidth control Download scheduling AiDisk file server Samba and FTP server with account management Guest Network 2.4 GHz x 3, 5 GHz-1 x 3, 5 GHz-2 x 3 VPN server IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server VPN client PPTP client, L2TP client, OpenVPN client Mac OS Backup Enhanced media server

(AiPlayer app compatible) Image format: Jpeg Audio format: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg Video format: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov AiCloud personal cloud service 3G/4G data sharing Printer Server Multifunctional printer support (Windows only) LPR protocol support Download Master Supports bt, nzb, http, ed2k Support encryption, DHT, PEX and magnet link Upload and download bandwidth control Download scheduling AiDisk file server Samba and FTP server with account management

Weight 730g 730g

SPECIFICHE TECNICHE[2]

