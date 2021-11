Asus presenta il nuovo Vivobook 13 Slate Oled

Asus vuole offrire esperienze incredibili che migliorano la vita delle persone, ovunque si trovino. Il nuovo VivoBook 13 Slate OLED risponde proprio a questa missione.

Si tratta un dispositivo che riscrive le regole del gioco per portare a nuovi livelli la fruibilità di qualsiasi cosa, in qualunque posto e momento.

Non c’è più la necessità di utilizzare diversi dispositivi per lavoro e intrattenimento: Asus VivoBook 13 Slate OLED è un compagno dai molti talenti, grazie al suo touchscreen OLED e al processore Intel quad-core.

Il nuovo VivoBook Slate ha una tastiera full-size rimovibile e una cover con stand in grado di ruotare di 170 gradi.

L’Asus Pen 2.0 ad alta precisione è invece posizionata in un supporto magnetico, così da essere sempre a portata di mano. Questo laptop è utilizzabile sia in orizzontale sia in verticale, con o senza tastiera

Nel corso del 2022, VivoBook 13 Slate OLED sarà disponibile in diverse edizioni, comprese due Artist Editions progettate in collaborazione con gli artisti Steven Harrington e Philip Colbert.

VivoBook 13 Slate OLED, un “personal TV” OLED portatile

VivoBook 13 Slate OLED è il maestro dell’intrattenimento, grazie al suo ampio touchscreen OLED Dolby Vision da 13,3 pollici – capace di visualizzare 1,07 miliardi di colori – che mette in ombra i tablet tradizionali. Questo brillante display ha un rapporto widescreen 16:9, in grado di fornire un’esperienza visiva a tutto schermo quando si guardano film e spettacoli televisivi (a differenza dei display 16:10 o 4:3). Lo schermo è inoltre PANTONE Validated, con una gamma cinematografica DCI-P3 al 100% per colori accurati e vividi, ed è certificato DisplayHDR True Black 500, per neri profondi e dettagli brillanti. Unite all’incredibile rapporto di contrasto 1.000.000:1, queste caratteristiche garantiscono di far emergere ogni dettaglio, anche nelle scene più scure. Il display OLED ha un tempo di risposta veloce – 0,2 millisecondi – e offre anche una protezione per gli occhi migliore rispetto agli schermi non OLED: i livelli di luce blu sono naturalmente più bassi – fino al 70% in meno rispetto a un display LCD – e certificati TÜV Rheinland.

A completare l’esaltante esperienza di intrattenimento è il potente sistema audio Dolby Atmos a quattro altoparlanti, che utilizza un amplificatore intelligente per guidare in modo sicuro i quattro altoparlanti ad ampia gamma al massimo volume possibile senza distorsioni – fino a 3,5 volte più forte che con un amplificatore standard – per un audio ricco e chiaro.

Naturalmente, lo streaming video e il cloud gaming hanno anche bisogno di connessioni veloci e senza interruzioni; il WiFi 6 ultraveloce è dunque potenziato dalla tecnologia Asus WiFi Master, per una connettività sempre stabile e affidabile. Gli utenti possono approfittare di questi vantaggi anche grazie al pass Game Pass Ultimate per Xbox gratuito per un mese che viene fornito all’acquisto di Vivobook 13 Slate OLED.

Creatività senza sforzi con VivoBook 13 Slate OLED

L’intrattenimento non è solo passivo, e VivoBook 13 Slate OLED rende facile perseguire hobby e interessi creativi con il suo reattivo touchscreen e l’elevata precisione della ASUS Pen 2.0. Gli utenti possono trovare questo stilo (compatibile con il protocollo Microsoft Pen 2.0) inserito in un suo supporto magnetico. ASUS Pen 2.0 è subito pronta a scrivere, disegnare o annotare grazie alla sua sensibilità di pressione a 4096 livelli, con forza dai 5 ai 350 grammi e frequenza di campionamento di 266 Hz. Le quattro punte intercambiabili della penna hanno diverse texture che imitano le matite 2H, H, HB e HB, donando una sensazione davvero naturale per i bozzetti e i disegni. La ricarica è facile grazie alla compatibilità con qualsiasi caricabatterie USB-C, mentre quando è accoppiato via Bluetooth il pulsante di scelta rapida fornisce funzioni intuitive con un solo clic, come la cattura di uno screenshot o la navigazione alla pagina successiva di una presentazione. ASUS Vivobook 13 Slate OLED è perfetto per approfittare dell’abbonamento gratuito ad Adobe Creative Cloud, che include un mese di accesso a tutte le app creative di Adobe di fama mondiale.

Un PC versatile

Quando il lavoro chiama, Vivobook 13 Slate OLED eccelle anche nella produttività in movimento. Basta agganciare la tastiera rimovibile, ed è tutto pronto per mettersi in gioco. Questo accessorio, che si collega magneticamente, ha tasti distanziati di 19,05 mm, la stessa di una tastiera desktop standard, con una corsa dei tasti di 1,4 mm.

Anche il rivestimento della tastiera aumenta il comfort durante la digitazione, mentre il touchpad di grandi dimensioni è progettato per la massima reattività e precisione.

Le prestazioni sono fornite dal processore Intel quad-core da 3.3 GHz, insieme a componenti che includono 128GB eMMC e 4GB di RAM LPDDR4X. Inoltre, la tecnologia Intel Bridge permette a qualsiasi app Android di funzionare su Windows 11, offrendo un nuovo mondo di produttività e intrattenimento.

Asus VivoBook 13 Slate OLED è equipaggiato con due porte USB-C, un jack audio e un lettore di schede microSD. Inoltre, per un accesso tramite un semplice tocco, c’è un sensore di impronte digitali opzionale sul pulsante di accensione.

Anche la ricarica della batteria da 50 Wh è efficiente: con USB-C Easy Charge il dispositivo può essere caricato da una power bank o da qualsiasi caricabatterie USB-C, con una carica fino al 60% in 39 minuti.

Videochiamate sempre nitide

Il nuovo VivoBook 13 Slate OLED ha due fotocamere – una da 5 Mpixel nella parte anteriore per videochiamate nitide, e una fotocamera posteriore da 13 Mpixel per scattare foto o registrare video eccezionali. La tecnologia audio AI Noise-Canceling permette di rendere le voci nelle riunioni il più chiare possibili, anche quando sono presenti molte persone nello stesso ambiente.

Artist Editions esclusive

Oltre alla verisone standard, VivoBook 13 Slate OLED sarà disponibile anche in due esclusive Artist Editions che riflettono la cultura pop contemporanea e celebrano l’individualità.

Disponibili all’inizio del 2022, le due Artist Edition sono progettate in collaborazione con gli artisti Steven Harrington e Philip Colbert. Steven Harrington è un artista contemporaneo californiano, e la sua Artist Edition mostra un design iconico ispirato alle sue opere eccentriche. La Philip Colbert Artist Edition è una versione resa ancora più unica da un approccio surrealista dell’artista contemporaneo di Londra.

Tutte le edizioni speciali includono una speciale cover con supporto, wallpaper, una scatola speciale, una custodia, una tastiera, una custodia rigida e adesivi per la tastiera. La Philip Colbert Artist Edition comprende anche un paio di stringhe per scarpe in edizione limitata. Ogni edizione standard di VivoBook 13 Slate OLED viene invece fornita con la tastiera, uno stand e l’ASUS Pen 2.0.