Asus lancia il cashback per favorire lo smart working

Asus pensa a chi deve affrontare lo smart working e ha bisogno di implementare la propria postazione di lavoro casalinga con un’attività di cash back che durerà fino al 27 marzo 2021. Questa promozione permetterà di ricevere un rimborso di massimo 225€ su una vasta gamma di prodotti, inclusi monitor, schede madri, case, cooler, linee dedicate al networking e periferiche.

Organizzare la postazione di lavoro a casa è sempre più importante vista l’implementazione dello smart working dell’ultimo anno. Per questa ragione Asus ha selezionato prodotti che possano migliorare e rendere più efficiente il lavoro da casa, come l’Asus ANC Mic Adapter e le cuffie Strix Go 2,4 con cancellazione del rumore su microfono. I monitor portatili della serie ZenScreen e i router compatibili con il nuovo standard WiFi 6 daranno quella marcia in più alla produttività.

Inoltre Asus ha pensato anche a tutti gli amanti del gaming e ha inserito una serie di prodotti ROG, così da permettere ai gamer più appassionati di fare un vero e proprio restyling della postazione di gioco sfruttando il cash back.

È possibile consultare la lista completa dei prodotti in sconto a questo link.

L’offerta è rivolta al solo utente finale che ha acquistato uno dei prodotti selezionati dall’8 al 27 marzo 2021, e potrà richiedere un solo rimborso legato a se stesso o al proprio conto bancario entro l’11 aprile.

Per partecipare alla promozione il consumatore deve registrare il numero di serie del prodotto, allegare il documento di vendita come prova di acquisto e i dettagli personali sulla pagina dedicata al cash back, dove è disponibile anche il regolamento completo. Il consumatore riceverà il rimborso sul proprio conto corrente entro massimo 20 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione e previa verifica della stessa.