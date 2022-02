Asus lancia i nuovi notebook ProArt Studiobook, per creator e professionisti

Asus ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi laptop della gamma ProArt: ProArt Studiobook 16 OLED (H7600, H5600) e ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600). Queste soluzioni sono il top di gamma di portatili Asus ProArt, pensati per rispondere al meglio alle esigenze dei creatori di contenuti e dei professionisti.

Asus ProArt rappresenta infatti la risposta della società alle necessità di designer, ingegneri, creativi e creatori di contenuti di ogni genere, garantendo le massime prestazioni e un’elevata affidabilità in tutte le condizioni, senza rinunciare a materiali di qualità e a un look elegante.

Offerti con Windows 11, i nuovi Asus ProArt Studiobook 16 OLED (H7600, H5600) e ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) alzano nuovamente l’asticella, introducendo tecnologie all’avanguardia e innovazioni volte a massimizzare l’esperienza d’uso dei notebook.

La tecnologia OLED di Asus è ancora una volta protagonista: i nuovi modelli sono equipaggiati con schermi OLED 16:10 (3840×2400) calibrati, con Delta-E < 2, 550 nits di luminosità di picco e copertura della gamma di colori DCI-P3 al 100%, Pantone Validated e Calman Verified.

Asus Dial debutta sui nuovi ProArt Studiobook

I nuovi Asus ProArt Studiobook 16 OLED e ProArt Studiobook Pro 16 OLED portano al debutto l’Asus Dial, primo controller rotativo al mondo integrato su un computer portatile che consente un controllo rapido, intuitivo e preciso nelle applicazioni compatibili – tra cui ad esempio Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic e After Effects di Adobe – per oltrepassare i limiti di ciò che è possibile fare con un laptop e velocizzare le operazioni in qualsiasi contesto. Si tratta di una rotellina fisica posizionata nello chassis dei nuovi laptop ProArt, configurabile e personalizzabile attraverso il software proprietario Asus Proart Creator Hub, che permette di accedere rapidamente a 70 funzioni di precisione sviluppate per aiutare i creativi e i professionisti nel loro lavoro.

A questo link è possibile visualizzare un video che mostra il funzionamento di questa nuova feature Asus, che si affianca al touchpad di grandi dimensioni con supporto allo stylus con fino a 1024 livelli di pressione, ai tasti funzione personalizzabili e al terzo tasto posizionato sotto al touchpad – particolarmente utile ad esempio nel disegno 3D.

Potenza di calcolo e comparto grafico da top di gamma

In aiuto a professionisti e creativi anche chip performanti: con processori fino a Intel Core i9 o AMD Ryzen 9, GPU fino a Nvidia RTX A3000 e fino a 64 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, risulterà più rapido e semplice affrontare anche le lavorazioni più esigenti e impegnative. Le temperature saranno sempre sotto controllo grazie a un attento studio della dissipazione del calore del nuovo sistema di raffreddamento Asus IceCool Pro, mentre il trasferimento rapido di file e dati è garantito dalla presenza di SSD PCIe 3.0 x4 o PCIe 4.0 x4 e attraverso la presenza di numerose porte I/O tra cui Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C e Type-A, più HDMI 2.1, porta Ethernet RJ45 e un lettore di schede SD Express 7.0.

Sui nuovi Asus ProArt Studiobook 16 OLED e ProArt Studiobook Pro 16 OLED non manca quindi un rivestimento anti-impronte sulla scocca per presentarsi sempre al meglio, un totale di quattro microfoni abbinati alla tecnologia di cancellazione del rumore bidirezionale, e un comparto audio Hi-Res certificato Harman/Kardon con tecnologia DTS.

I nuovi Asus ProArt Studiobook sono inoltre progettati per soddisfare e superare i più severi standard di resistenza del settore – incluso l’ultra-esigente standard militare americano MIL-STD 810H.

Riflettendo le esigenze dei creatori professionisti, Asus ProArt Studiobook Pro 16 OLED W7600 è certificato ISV per supportare le migliori applicazioni creative standard del settore e impiega il driver Nvidia Studio per garantire il massimo delle prestazioni e un’ampia compatibilità.

ProArt Studiobook 16 OLED sfrutta processori AMD Ryzen R7 o R9 (H5600) o Intel Core i9- 11900H (H7600) e la scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060.

Tre mesi di Adobe Creative Cloud in omaggio

Rimarcando il proprio impegno nei confronti dei clienti, e in particolare in questo caso per supportare la creatività dei creatori di contenuti, Asus ha deciso di aiutare tutti a raggiungere il proprio picco creativo offrendo abbonamenti gratuiti di tre mesi ad Adobe Creative Cloud® ai clienti che decideranno di acquistare uno dei nuovi notebook Asus ProArt Studiobook entro il 15 settembre 2022. Questi abbonamenti consentono l’accesso a oltre 20 popolari applicazioni Adobe, tra cui Photoshop®, InDesign® e Premiere Rush®, oltre a fornire 100 GB di cloud storage, l’accesso ad Adobe Fonts e altri servizi. Maggiori informazioni sulla promozione sono disponibili sul sito Asus Italia.

Disponibilità E Prezzi degli Asus ProArt

Asus ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) è già disponibile in Italia presso punti vendita specializzati e l’e-commerce ufficiale di Asus, al prezzo consigliato al pubblico a partire da 2.599 €. Gli Asus ProArt Studiobook 16 OLED (H7600, H5600) saranno disponibili a partire dalle prossime settimane, con prezzi consigliati al pubblico rispettivamente da 2.499 € e 2.049 €.

