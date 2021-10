Asus lancia i notebook professionali ExpertBook B5 e ExpertBook B5 Flip

Asus ha annunciato il lancio in Italia di ExpertBook B5, nuova serie di laptop ultraleggeri dotati di pannelli display FHD OLED disponibili con design nella tradizionale forma clamshell (modello B5302C) e nel form factor Flip convertibile a 360° (modello B5302F), per offrire il massimo in termini di produttività, portabilità e flessibilità.

I nuovi computer portatili ExpertBook B5 sono costruiti con un telaio realizzato con precisione artigianale e caratterizzato da dettagli che spingono ai limiti il concetto di leggerezza.

I nuovi Asus ExpertBook B5 sono pensati anche per viaggi di lunga durata con un’autonomia che arriva fino a 14 ore, e integrano numerose tecnologie all’avanguardia per migliorare l’efficienza e ottimizzare le prestazioni per facilitare il lavoro anche in movimento. Tra queste il processore Intel Core di 11a generazione, il sistema di cancellazione del rumore basato sull’intelligenza artificiale, il supporto RAID dual-SSD e Asus NumberPad 2.0.

I nuovi modelli ExpertBook B5 sono inoltre dotati di funzioni pensate per proteggere la privacy personale e i dati aziendali, come il sensore di impronte digitali integrato e un chip TPM 2.0.

Massima mobilità grazie al peso di 1,2 kg

I portatili Asus ExpertBook B5 sono realizzati per la massima mobilità. Il telaio è composto da alluminio puro, mentre l’area intorno alla tastiera è realizzata in una lega di magnesio-alluminio. Questi materiali mantengono il peso contenuto, facendo sì che queste macchine siano perfette per l’utilizzo quotidiano, in viaggio quanto in ufficio.

I portatili ExpertBook B5 sono anche molto sottili, con uno spessore di soli 16,9 mm, e risultano quindi facili da infilare in borsa o in una valigetta.

Prestazioni al top: Intel Core i7 di 11a generazione con scheda grafica Iris Xe, 16 GB di RAM e Intel WiFi 6

Per alleggerire il carico di tutte le attività quotidiane, i nuovi notebook Asus ExpertBook B5 sono spinti da un processore Intel Core i7 di 11a generazione con grafica Intel Iris Xe, 16 Gbyte di RAM e Intel WiFi 6.

Asus ExpertBook B5 sono inoltre equipaggiati con due SSD per fornire una capacità fino a 1 Tbyte e un’estrema velocità di lettura e scrittura dei dati. Queste unità supportano anche la tecnologia RAID per una migliore affidabilità e un funzionamento più fluido.

I nuovi portatili ExpertBook B5 sono anche dotati di numerose porte I/O, tra cui Thunderbolt 4 con supporto per l’interfaccia USB4, 40 Gbps di velocità di trasferimento, uscita per triple display 4K e ricarica veloce, oltre a USB Type-A e un’uscita Hdmi. I nuovi portatili ASUS per professionisti presentano inoltre una connettività di rete cablata con un indirizzo MAC unico per una gestione facile e veloce del dispositivo.

I nuovi portatili Asus ExpertBook B5 sfoggiano un display FHD OLED HDR, capace di riprodurre colori brillanti e immagini dettagliate e realistiche per la condivisione di contenuti o presentazioni, con una resa della gamma di colori DCI-P3 al 100%.

Nei modelli B5 Flip convertibili lo schermo è inoltre sensibile al tocco, e supporta sia l’input con le dita che con lo stilo, rendendosi adatti a qualsiasi esigenza. La tecnologia OLED fa sì che le immagini siano ben visibili anche a bassi livelli di luminosità, e il laptop è anche certificato VESA DisplayHDR True Black per neri profondi e una maggiore gamma dinamica. Infine, la certificazione TÜV Rheinland del display OLED ne attesta la cura degli occhi, garantendo che ASUS ExpertBook B5 rappresenta una soluzione ottimale per il lavoro.

Come suggerito da nome, l’ExpertBook B5 Flip ha una cerniera in grado di aprirsi a 360°, che gli permette di essere usato in molti modi diversi – comprese le modalità tenda e tablet. Questa caratteristica lo rende facile da usare da più persone in contemporanea, o per condividere contenuti o presentazioni. Il display di ExpertBook B5 Flip OLED ha anche una finitura antiriflesso per lavorare anche in presenza di una forte illuminazione.

Autonomia per tutto il giorno: fino a 14 ore di autonomia e tecnologia per la ricarica rapida

I laptop ASUS ExpertBook B5 sono progettati per garantire un’intera giornata di lavoro, e anche di più. Con una singola carica, grazie anche alla tecnologia Panel Self Refresh ad alta efficienza energetica, i nuovi modelli B5 hanno le capacità per permettere all’utente di lavorare dalla mattina alla sera, anche quando si sta affrontando un viaggio di lunga durata – eliminando la necessità, e le preoccupazioni, di trovare una presa di corrente.

Inoltre, questi laptop beneficiano della tecnologia di ricarica rapida che permette di portare il livello della batteria fino al 60% in soli 49 minuti.

Resistenza militare, tecnologia di cancellazione del rumore con AI, sensore di impronte digitali e altro ancora

I nuovi portatili Asus ExpertBook B5 sono progettati per soddisfare e superare i più severi standard del settore – incluso lo standard militare americano MIL-STD 810H. Questo significa che sono costruiti per sopravvivere a ogni sforzo, anche il più estremo, dalle temperature più rigide alle più elevate, dagli urti derivanti da cadute ai colpi accidentali nell’uso quotidiano.

I notebook vengono anche sottoposti a rigorose prove interne in laboratorio, tra cui test di pressione sul pannello, urti e cadute per una garanzia su tutti i fronti. Anche la tastiera è progettata e costruita per il massimo della solidità, così da resistere a colpi e schizzi di ogni genere.

I portatili Asus ExpertBook B5 portano a un livello superiore le conference-call, con una tecnologia di cancellazione del rumore bidirezionale basata su algoritmi di intelligenza artificiale che impiega tecniche di apprendimento automatico.

La tecnologia include sia una funzione per filtrare il rumore di fondo intorno all’oratore, sia una funzione per eliminare il rumore dalla persona all’altro capo della conversazione.

I nuovi ExpertBook B5 possono inoltre essere configurati con Asus NumberPad 2.0, un tastierino numerico illuminato a LED che è studiato per digitare numeri. Per attivarlo basta toccare l’icona NumberPad 2.0 posizionata nell’angolo in alto a destra del touchpad, mentre l’icona a sinistra permette di scegliere tra due livelli di luminosità. Un software intelligente permette di controllare il puntatore del mouse anche quando NumberPad 2.0 è attivato.

Infine, la sicurezza aziendale ha rappresentato un fattore chiave nello sviluppo dei nuovi ExpertBook B5, che beneficiano quindi di solide caratteristiche di sicurezza per garantire che i dati riservati e privati non trapelino, tra cui un sensore di impronte digitali integrato, un oscuratore fisico per la webcam e un chip TPM 2.0 disponibile per tenere persone esterne lontane dai dati privati. Non manca anche uno slot Kensington Lock integrato, che permette di mettere al sicuro ExpertBook B5.