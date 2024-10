Asus ExpertBook P5, disponibile il pc Copilot+ per il lavoro

ASUS ha annunciato la disponibilità dell’ExpertBook P5 (P5405), per la prima volta anche sull’eShop di ASUS. L’ExperBook P5 è un innovativo PC Copilot+ progettato per potenziare le prestazioni dei professionisti moderni. Dotato del nuovo processore Intel Core Ultra (Serie 2) con 48 NPU TOPS, questo potente PC offre prestazioni AI fino a 3 volte superiori rispetto alla generazione precedente, sottolinea il produttore.

Grazie ad ASUS AI ExpertMeet, l’AI ottimizza i flussi di lavoro per una collaborazione più efficace. Il suo chassis in alluminio, elegante e resistente, ospita un display da 2,5K a 144 Hz, che offre immagini di qualità alevata. Con un design leggero di 1,29 kg, solide funzioni di sicurezza e un’attenzione particolare alla sostenibilità, l’ExpertBook P5 è progettato per essere il compagno perfetto per i professionisti sempre in movimento che cercano prestazioni ed efficienza di alto livello.

Il futuro del lavoro, secondo ASUS

Realizzato con un’attenzione meticolosa ai dettagli, l’ExpertBook P5 vanta un design in alluminio premium che coniuga estetica ed ergonomia. Nonostante la sua struttura leggera, con un peso di soli 1,29 kg, il P5 offre una durata sorprendente, afferma ASUS, soddisfacendo gli alti standard militari US MIL-STD 810H.

L’area di lavoro, progettata con cura e dotata di tasti funzione comodamente posizionati, nonché di un’ampia area per il mouse, ottimizza la produttività e il comfort durante le videoconferenze e il multitasking. Grazie alla struttura termica ASUS ExpertCool, un nuovo design di raffreddamento, l’ExpertBook P5 assicura un raffreddamento costante e ottimale sia a coperchio aperto che chiuso, garantendo prestazioni ottimali anche in caso di utilizzo prolungato. È un concentrato di produttività progettato per elevare le prestazioni professionali, consentendo agli utenti di raggiungere il loro pieno potenziale, assicura il produttore.

A conferma dell’impegno di ASUS per la sostenibilità, ExpertBook P5 rappresenta anche un significativo progresso nella tecnologia sostenibile. Questo prodotto intelligente ha migliorato significativamente la sua circolarità del 10% fino a raggiungere il 50%, utilizzando gli indicatori di transizione circolare (CTI) per la misurazione delle prestazioni. Incorporando materiali riciclati e un design modulare, l’ExpertBook P5 affronta direttamente il problema pressante dei rifiuti elettronici.

La potenza dell’AI nelle riunioni

ASUS ExpertBook P5 beneficia del nuovo ASUS AI ExpertMeet, un assistente AI on-device che trasforma le riunioni in esperienze produttive e coinvolgenti, sfruttando le capacità avanzate dell’AI per migliorare le funzioni audio, video e di collaborazione, garantendo una comunicazione senza interruzioni e catturando ogni dettaglio importante.

AI ExpertMeet offre una suite completa di funzioni basate sull’intelligenza artificiale per migliorare le esigenze di ogni riunione. AI Meeting Minutes cattura e trascrive accuratamente gli incontri, generando riassunti dettagliati e identificando i punti chiave di tutti i partecipanti. La funzione AI Translated Subtitles fornisce le traduzioni, assicurando una comunicazione perfetta in tutte le lingue. Inoltre, la funzione Watermark consente di personalizzare le videochiamate con informazioni personalizzabili sui biglietti da visita e filigrane dello schermo per una maggiore sicurezza e professionalità. Grazie all’intelligenza del dispositivo, i dati personali rimangono al sicuro, consentendo agli utenti di concentrarsi sulle idee senza preoccupazioni per la privacy: i team possono contare sulla più recente tecnologia AI e sfruttare appieno il potenziale delle collaborazioni virtuali.

ASUS ExpertGuardian: il guardiano dei dati sensibili

Il potente arsenale di sicurezza di ASUS ExpertBook P5 salvaguarda i dati sensibili. Progettato con un BIOS di livello commerciale e conforme a NIST SP 800-155, fornisce un livello fondamentale di protezione contro gli attacchi al firmware. Insieme alle tecnologie Windows 11 Secured-core PC, l’ExpertBook P5 crea una difesa rafforzata contro le vulnerabilità del software. Per garantire la sicurezza a lungo termine, ASUS offre un supporto completo di cinque anni per gli aggiornamenti del BIOS e dei driver, salvaguardando il sistema dalle minacce emergenti.

A complemento della sicurezza basata sull’hardware, l’ExpertBook P5 include un abbonamento gratuito di un anno a McAfee+ Premium. Questa suite di sicurezza completa si avvale di McAfee Smart AI per il rilevamento avanzato delle minacce, compreso il rilevamento di deepfake potenziato dall’AI per la protezione da attacchi di social engineering, anche da quelli più sofisticati. Inoltre, la protezione dalle truffe via e-mail fornisce un ulteriore livello di difesa contro i tentativi di phishing.

Supporto aziendale ASUS

Comprendendo le esigenze critiche dei professionisti moderni, ASUS Business Support non è una semplice garanzia, ma un pacchetto di servizi completo che include riparazioni in loco. Questa solida struttura di supporto assicura che ogni utente di ExpertBook sperimenti tempi di inattività minimi e riceva soluzioni personalizzate ai propri problemi tecnici.

ASUS ExpertBook P5 è disponibile per l’acquisto in Italia presso i seguenti distributori: Cometa, CGross, Esprinet, Runner e TD Synnex. È inoltre disponibile su ASUS eShop e presso la rete vendita degli ASUS Gold Store.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il rappresentante ASUS di zona.