Asus, disponibile lo ZenBook Duo 14 premiato al Ces 2021

Arriva finalmente in Italia il nuovo ZenBook Duo 14 di Asus, recentemente premiato con il Ces Innovation Award 2021.

Lo Zenbook Duo 14 dispone di due schermi e introduce l’inclinazione per l‘Asus ScreenPad Plus, un touchscreen secondario a tutta larghezza con un nuovo meccanismo che migliora la leggibilità, facilita il raffreddamento della macchina e si integra al display principale.

Asus ZenBook Duo 14, prestazioni e autonomia

Il nuovo prodotto di Asus si presenta con un profilo sottile da 16,9 millimetri, e propone prestazioni di tutto rispetto, grazie alla combinazione del processore Intel Core i7 di 11ma generazione e dalla scheda grafica integrata Intel Iris Xe o dall’opzione con scheda grafica dedicata Nvidia GeForce MX450, il tutto abbinato a una Ram fino a 32 GB che agevola multitasking e smart working.

Anche lo storage è di livello superiore alla media, grazie alla SSD PCIe 3.0 x4 fino a 1 Tbyte che consente di accelerare flusso di lavoro e di ottimizzare la produttività.

L’autonomia della batteria è stata spinta a 17 ore per non ridurre la produttività durante la giornata, mentre la funzione USB-C Easy Charge assicura una ricarica versatile sia dal caricabatteria USB-C certificato Power Delivery sia da un qualsiasi caricabatterie USB-C standard.

ZenBook Duo 14 dispone anche della tecnologia ASUS Intelligent Performance, che interagisce con i processori Intel di 11ma generazione per ottimizzare le prestazioni: utilizzando la modalità Performance, gli utenti possono godere di un aumento delle prestazioni fino al 40% rispetto a un laptop privo di questa tecnologia.

La garanzia delle prestazioni in mobilità di ASUS ZenBook UX482 è validata anche dalla certificazione Intel Evo di cui questo notebook dispone.

Screenpad Plus, il doppio schermo inclinabile

ZenBook Duo 14 introduce lo ScreenPad Plus inclinabile che aggiunge una nuova dimensione al computing on-the-go di Asus.

Questo touchscreen secondario – che ha una risoluzione di 1920 x 515 e una maggiore luminosità di 400 nits – si inclina automaticamente verso l’alto (con un’inclinazione di 7°), riducendo abbagliamento e riflessi per una migliore leggibilità. Rende ancora più semplice il lavoro sul display Nanoedge principale, permettendo di ottimizzare e personalizzare le schermate di lavoro.

Quando il portatile è posizionato sul Duo Stand in dotazione, il display inclinato si trova ad un angolo compatibile con l’utilizzo dello stilo ASUS , ed entrambi i display supportano oltre 4096 livelli di pressione.

ASUS ZenBook Duo 14 si caratterizza per i bordi ultraslim e un eccellente rapporto screen-to-body del 93%.

Il display NanoEdge è Pantone Validated per una accuratezza dei colori a livello professionale e assicura la copertura al 100% del gamut sRGB.

È anche certificato TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu, al fine di risultare confortevole da usare anche per lunghe sessioni di produttività.

Asus ZenBook Duo 14 è dotato del software aggiornato ScreenXpert 2, che propone nuove funzioni potenti e intuitive per semplificare i flussi di lavoro. Il software aggiornato ScreenXpert 2, che potenzia ScreenPad Plus, include una raccolta di app integrate nuove e aggiornate per migliorare la produttività, come la nuova funzione Flick che consente agli utenti di spostare semplicemente le finestre tra i display.

L’app Task Group ha un design aggiornato, in modo che gli utenti possano vedere tutte le attività a colpo d’occhio, e bloccare istantaneamente le modalità di lavoro lanciando più applicazioni con un solo tocco.

Questo modello porta al debutto Asus Control Panel, un’app personalizzabile su ScreenPad Plus che migliora i flussi di lavoro creativi.

Control Panel permette agli utenti di avere un controllo preciso e intuitivo sulle funzioni di creatività, incluse la regolazione delle dimensioni del pennello, la saturazione, l’opacità dei livelli e così via. Il Control Panel attualmente opera con Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro e After Effects e la compatibilità sarà ampliata nel prossimo futuro.

Inoltre ZenBook Duo 14 è stato progettato inoltre per ospitare il nuovo Active Aerodynamic System Plus (AAS Plus), che utilizza la cerniera ErgoLift e lo ScreenPad Plus inclinabile per aumentare fino al 49% il flusso d’aria di raffreddamento complessivo.

L’Asus ZenBook Duo 14 mette a disposizione un reparto di connettività input/output ad alte prestazioni, inclusa una coppia di porte USB-C con tecnologia Thunderbolt 4. Queste supportano Power Delivery e DisplayPort, mentre la banda passante di 40 Gbps consente agli utenti di collegare un display esterno 8K o due display UHD 4K. ZenBook Duo 14 dispone anche di WiFi 6 (802.11ax) potenziato con la tecnologia Asus WiFi Master Premium.

Asus ZenBook Duo 14 è disponibile in Italia in differenti configurazioni presso il canale eshop di Asus, su Amazon, negli Asus Gold Store, e presso i principali negozi di elettronica. Le diverse configurazioni attualmente disponibili prevedono RAM da 16 GB; la configurazione con RAM da 32 GB sarà disponibile prossimamente sul canale eshop di ASUS.