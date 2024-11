ASUS annuncia la disponibilità di ExpertBook BM1 e ExpertBook B1

ASUS ha annunciato oggi la disponibilità sul mercato dei modelli ExpertBook BM1 e ExpertBook B1, laptop robusti, affidabili e versatili, progettati per soddisfare le esigenze del dinamico mondo degli affari e del lavoro moderno.

L’ExpertBook BM1 offre una serie di funzionalità robuste, tra cui un processore AMD® Ryzen™ 7 con grafica AMD Radeon™, fino a 64 GB di memoria[1] e ampie opzioni di archiviazione, tutto racchiuso in un design leggero da 1,4 kg2. L’ExpertBook B1, con caratteristiche simili, include invece un processore Intel® Core™ i7 con grafica Intel® Iris® Xe e fino a 64 GB di memoria. Entrambi i modelli vantano uno schermo vibrante con un formato 16:9 che migliora l’esperienza visiva. Progettati per garantire una connettività senza interruzioni, supportano fino al Wi-Fi 6E e offrono un’ampia gamma di porte I/O. Inoltre, entrambi i notebook sono costruiti per soddisfare gli standard di durabilità militare3 e presentano un design eco-compatibile, riflettendo l’impegno di ASUS verso la sostenibilità e la responsabilità ambientale.

Asus ExpertBook punta sull’efficienza

L’ExpertBook BM1 e l’ExpertBook B1 sono progettati per migliorare le prestazioni aziendali, offrendo la velocità e la reattività necessarie per affrontare le sfide odierne, consentendo un multitasking senza sforzo, una gestione avanzata dei dati e flussi di lavoro ottimizzati. Equipaggiato con un processore AMD Ryzen™ 7 con grafica AMD Radeon™ (per BM1) e un processore Intel® Core™ i7 con grafica Intel® Iris® Xe (per B1), questi laptop offrono prestazioni potenti per svolgere qualsiasi compito.

Con fino a 64 GB di memoria e ampie capacità di archiviazione, questi laptop aziendale sono pronti per affrontare anche i carichi di lavoro più impegnativi, garantendo un accesso rapido alle informazioni critiche e necessarie. I notebook sono anche ottimizzati per la connettività, supportando il Wi-Fi 6E e una vasta gamma di porte I/O. Inoltre, la loro durabilità di livello militare assicura che possano gestire senza problemi vari compiti, rendendo l’ExpertBook BM1 e l’ExpertBook B1 la scelta ideale per i professionisti moderni.

Produttività migliorata dall’AI

L’ASUS ExpertBook BM1 e l’ASUS ExpertBook B1 includono AI ExpertMeet4, progettato per avvicinare i partner aziendali eliminando le barriere nelle chiamate internazionali. AI ExpertMeet include una Webcam Watermark che visualizza i dettagli del biglietto da visita durante le chiamate in videoconferenza, aiutando i partecipanti a conoscersi rapidamente e facilitando una comunicazione più efficace. Inoltre, la funzione Screen Watermark protegge i dati non appena lo schermo viene condiviso, un aspetto particolarmente utile quando si condividono prototipi con i partner aziendali. Grazie alla funzione di watermarking dello schermo, anche se qualcuno fa uno screenshot, sono presenti sulle immagini dei motivi visibili che indicano che le immagini non sono di sua proprietà, scoraggiando l’uso improprio.

AI ExpertMeet offre anche una comunicazione senza interruzioni con traduzione AI e funzionalità di identificazione del relatore per evidenziare i punti chiave di ciascun discorso. Inoltre, la funzione AI Meeting Minutes aiuta a estrarre i punti principali delle riunioni.

Il Copilot in Windows con protezione dei dati aziendali migliora la produttività, offrendo supporto AI senza interruzioni. L’ExpertBook BM1 e l’ExpertBook B1 migliorano ulteriormente il lavoro a distanza grazie alla cancellazione del rumore basata su AI, garantendo chiamate chiare e comunicazioni senza interruzioni.

Design innovativo e manutenzione semplificata per ExpertBook

Gli ASUS ExpertBook BM1 e ASUS ExpertBook B1 presentano un design sofisticato ispirato all’architettura, con un nuovo chassis. Dotati di una cerniera che consente l’apertura a 180°, si distinguono per l’elegante colore grigio tenue, mentre il modello BM1 è impreziosito da una texture a rete milanese. Inoltre, il design sostenibile incorpora oltre il 25% di materiali riciclati post-consumo (PCR). L’ExpertBook BM1 è dotato anche di un sistema di raffreddamento migliorato che assicura una dissipazione ottimale del calore, sia con il coperchio aperto che chiuso, garantendo prestazioni elevate anche durante un utilizzo prolungato.

I nuovi modelli sono progettati per una riparabilità agevolata, con un sistema di assemblaggio della batteria estremamente intuitivo, che permette di smontare e rimontare il pannello inferiore con soli quattro viti. Supportano inoltre diverse specifiche di batteria, offrendo flessibilità per le aziende che desiderano personalizzare il dispositivo in base alle proprie esigenze. In particolare, l’ExpertBook BM1 include un design per la sostituzione rapida della batteria senza viti, rendendo il processo di sostituzione ancora più semplice. Anche memoria e SSD sono facilmente sostituibili, per aggiornamenti futuri.

L’ExpertBook BM1 e l’ExpertBook B1 sono progettati per offrire un’esperienza d’uso eccezionale. Le porte di I/O sono strategicamente posizionate per garantire una postazione di lavoro ordinata e consentire il libero movimento del mouse senza interferenze con i cavi. Il lato destro del dispositivo è volutamente sgombro per facilitare l’uso del mouse. La tastiera, accuratamente progettata, offre un’esperienza di digitazione impareggiabile grazie alla corsa dei tasti di 1,35 mm, riducendo lo sforzo e migliorando l’efficienza. Inoltre, il NumberPad opzionale di ASUS aumenta l’efficienza nell’immissione dei dati.

I nuovi laptop sono disponibili con display da 14 o 15,6 pollici e un rapporto schermo-corpo dell’87%, con un pannello 16:9 e un design NanoEdge su tre lati per un’esperienza di lavoro immersiva e produttiva. Lo schermo luminoso e nitido include la tecnologia di protezione degli occhi TÜV Rheinland e un pannello antiriflesso che riduce le riflessioni, garantendo una visione vivida anche in ambienti luminosi e riducendo l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato.

Entrambi i notebook offrono inoltre un audio di qualità eccezionale grazie alla tecnologia Dirac. I microfoni a doppia matrice catturano efficacemente la voce, assicurando una comunicazione chiara e di alta qualità per le attività quotidiane. Che si tratti di presentare o partecipare a una videoconferenza, l’audio sarà sempre all’altezza.

Sicurezza e privacy a livello aziendale

Gli ASUS ExpertBook BM1 e ExpertBook B1 sono dotati di tecnologie avanzate per garantire una robusta sicurezza dei dati e la protezione della privacy. Progettati secondo gli standard NIST SP 800-155 e con le tecnologie Windows 11 Secured-core PC, offrono un livello di sicurezza aggiuntivo per proteggere i dati sensibili, dalla parte software a quella hardware. 6

Dispongono di una protezione fisica della webcam per garantire la privacy istantanea e di un sensore di impronte digitali opzionale per un accesso biometrico sicuro, migliorando la verifica dell’identità e prevenendo accessi non autorizzati. Inoltre, è disponibile l’opzione McAfee Smart AI™ per il rilevamento7 avanzato delle minacce, capace di identificare e mitigare i rischi informatici conosciuti e sconosciuti. È incluso anche il modulo TPM 2.0 per memorizzare in modo sicuro le informazioni di autenticazione e proteggere i dati e le transazioni più importanti.

L’ExpertBook BM1 e l’ExpertBook B1 rappresentano l’ultima aggiunta all’ecosistema ASUS per il mondo business. ASUS offre soluzioni scalabili e personalizzate per aziende di ogni dimensione. I servizi completi per l’intero ciclo di vita del prodotto includono un’implementazione e gestione semplificate dei dispositivi, sicurezza avanzata, supporto IT completo e un processo di dismissione semplificato, permettendo ai team IT di raggiungere maggiore produttività ed efficienza.