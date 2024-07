Astropad Studio si aggiorna con le ultime funzionalità di iPad e Apple Pencil Pro

Astropad, la società sviluppatrice della soluzione che trasforma l’iPad in una tavoletta grafica professionale per Mac o pc, ha annunciato il major update Astropad Studio 5.4.

Questa release si basa sugli ultimi aggiornamenti hardware all’avanguardia introdotti da Apple per iPad e Apple Pencil Pro. Grazie a questi progressi, il team è stato in grado di spingere ancora più avanti l’ingegneria di Astropad Studio, afferma l’azienda.

Con la nuova Apple Pencil Pro, è possibile premere i lati della penna digitale per attivare le scorciatoie. Questo gesto può essere personalizzato nel pannello Shortcuts di Astropad Studio per passare rapidamente da uno strumento all’altro durante il disegno nei programmi creativi desktop.

L’uso più comune del gesto Squeeze è il pulsante destro del mouse, ma è anche possibile aggiungere shortcut basati su tasti al gesto di premere con le dita, come ad esempio il Paint Bucket o la gomma.

Apple Pencil Pro è ora dotata di un giroscopio che consente di ruotarla per un controllo preciso degli strumenti penna e pennello. Quando si si fa ruotare la Apple Pencil mentre si disegna in Astropad Studio, ruota anche il pennello che si sta utilizzando. L’azienda sottolinea che la rotazione deve essere abilitata per la maggior parte dei set di pennelli, nei setting.

LIQUID è il motore di compressione video proprietario di Astropad che alimenta Studio. Con questo aggiornamento, LIQUID utilizza ora l’Adaptive Image Rendering, un algoritmo avanzato che bilancia la velocità e l’alta qualità della compressione video.

L’Adaptive Image Rendering – spiega l’azienda – reagisce al tipo di contenuto visualizzato sullo schermo dell’iPad (statico o in movimento). La qualità dell’immagine secondo le dichiarazioni dell’azienda è più chiara del 53% durante i contenuti ad alto tasso di movimento, come ad esempio: la rotazione di un oggetto in Blender, la panoramica rapida all’interno di un canvas o di un progetto, l’anteprima delle animazioni, lo scorrimento di pagine web e progetti, l’attività di guardare e modificare video. Inoltre, l’Adaptive Image Rendering è abilitato per impostazione predefinita, ma può essere regolato in base al proprio flusso di lavoro.

La barra laterale di Studio dispone ora di preset di scelta rapida curati per un elenco più ampio di applicazioni. Quando si avviano queste applicazioni con Astropad Studio, nella barra laterale vengono visualizzati gli shortcut specifici per le funzioni di ciascuna applicazione:

Krita

Inkscape

Medibang Paint

TV Paint

Plasticity 3D

ArtRage

Aseprite

Leonardo

Photoshop [aggiornato 2024]

I requisiti di sistema di Astropad Studio sono:

Pc: Microsoft Windows 10 64-bit, Build 1809 o versione successiva

Mac: macOS 10.13 High Sierra o versione successiva

iPad: iPadOS 13.1 o successivo

WiFi/Network consigliato: 802.11n o cablato Ethernet

Ulteriori informazioni su Astropad Studio sono disponibili sul sito dell’azienda.