Ascom presenta la piattaforma per la sicurezza ed efficienza all’interno degli istituti penitenziari

Ascom contribuisce alla digitalizzazione degli istituti penitenziari, lanciando la nuova piattaforrma applicativa per migliorare la sicurezza e l’efficienza operativa del personale carcerario.

La nuova soluzione è stata studiata appositamente per soddisfare le esigenze del contesto degli istituti carcerari e permette al personale correttivo di avere accesso immediato a tutte le informazioni relative ai detenuti per poterli identificare e gestirne in modo sicuro ed efficace le attività quotidiane.

“Abbiamo sviluppato questo applicativo con il preciso obiettivo di aumentare la sicurezza e l’efficienza operativa all‘interno delle prigioni. – Ha spiegato Patrich Villa, Head of Channel Sales Italia e Grecia, di Ascom UMS – In ambienti di lavoro così particolari è essenziale che il personale possa operare in totale sicurezza e con una completa visibilità di contesto, per poter fornire il miglior supporto assistenziale e garantire una efficace gestione delle criticità”.

Caratteristiche tecniche e funzionalità della piattaforma di Ascom

Al cuore della soluzione c’è la piattaforma integrata di gestione allarmi progettata per ottimizzare i flussi di lavoro in mobilità e già applicata in molti contesti industriali e clinici.

Il nuovo sistema intelligente per le carceri integra funzioni di comunicazione in tempo reale – grazie alle quali garantisce al personale correttivo un accesso continuo alle informazioni critiche – e funzionalità di gestione degli allarmi con cui contribuisce a ridurre i tempi di risposta e/o intervento in caso di necessità all’interno della struttura.

Un’elevata integrazione e compatibilità con i sistemi informativi e di sicurezza già in uso all’interno del carcere consente un’implementazione rapida ed organica.

Capacità avanzate di supervisione e monitoraggio: specifiche tecniche del sistema appositamente implementate per rispondere alle esigenze di contesti così sfidanti, garantiscono un livello di sicurezza più elevato sia per i detenuti che per il personale.

La piattaforma di Ascom integra funzionalità di gestione mansioni che permette al personale di organizzare al meglio spostamenti e trasferimenti dei detenuti.

Ogni supervisore beneficia di visibilità e controllo completo sulle aree comuni, le celle e su tutti i luoghi del carcere in cui avvengono incontri / visite. Per garantire la tracciabilità degli spostamenti dei detenuti all’interno della struttura carceraria, ogni luogo al suo interno è dotato di un tag NFC che, scansionato con il dispositivo mobile in dotazione, permette all’addetto di certificare e comunicare ai colleghi gli spostamenti del detenuto preso in custodia (visita di terzi, colloquio con il personale, visita medica, aree ricreative, etc.). Tramite l’app presente su ogni dispositivo mobile ogni operatore può attingere in qualunque momento al profilo del detenuto, prendere appunti e note oltre che visualizzare gli impegni della giornata (passeggiata in cortile, doccia, visite).

La comunicazione voce e dati tra i dispositivi, all’interno delle aree detentive, è ottenuta grazie all’infrastruttura IP-DECT Ascom. Questa architettura è conforme alle stringenti norme carcerarie in merito di tecnologie di comunicazione.