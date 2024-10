Aruba presenta Managed Kubernetes al Container Day e al DevSecOps Day di Bologna

Aruba parteciperà come Platinum Sponsor al Container Day e al DevSecOps Day, in programma rispettivamente il 10 e l’11 ottobre presso il Savoia Regency Hotel di Bologna, dove l’azienda presenterà l’Aruba Managed Kubernetes, una soluzione all’avanguardia per la gestione semplificata dei container.

Entrambi gli eventi, organizzati da GrUSP, storica associazione italiana impegnata dal 2003 nella promozione della formazione e del networking tra sviluppatori web, offrono un’occasione unica per il confronto su tematiche chiave nel mondo IT:

il Container Day 2024 (10 ottobre) sarà interamente dedicato alle tecnologie di containerizzazione , come Docker e Kubernetes, con focus su best practice , sfide emergenti e nuove soluzioni nell’ambito dello sviluppo e della gestione di applicazioni containerizzate;

(10 ottobre) sarà interamente dedicato alle tecnologie di , come e Kubernetes, con focus su , sfide emergenti e nuove soluzioni nell’ambito dello sviluppo e della gestione di applicazioni containerizzate; il DevSecOps Day (11 ottobre) metterà, invece, al centro l’integrazione della sicurezza nei processi DevOps, offrendo approfondimenti su metodologie e strumenti per la corretta implementazione del modello DevSecOps.

La soluzione di Managed Kubernetes sviluppata da Aruba è ideale per sviluppatori e professionisti IT interessati alla tecnologia cloud-native e costruita per servire aziende di ogni dimensione. Tra le caratteristiche principali, tale soluzione semplifica il deployment e consente alle aziende di avere workload su una piattaforma standard, estremamente affidabile e distribuita sul territorio italiano ed europeo, con tutti i vantaggi che questo comporta in termini di compliance e sovranità del dato. Tra i principali vantaggi:

Operatività immediata : grazie alla creazione rapida di cluster Kubernetes tramite un’interfaccia intuitiva.

: grazie alla creazione rapida di cluster Kubernetes tramite un’interfaccia intuitiva. Flessibilità e scalabilità : la soluzione consente l’adattamento dinamico delle risorse in base ai carichi di lavoro.

: la soluzione consente l’adattamento dinamico delle risorse in base ai carichi di lavoro. Controllo dei costi : massima trasparenza nell’uso delle risorse e gestione ottimizzata.

: massima trasparenza nell’uso delle risorse e gestione ottimizzata. Ridondanza e bassa latenza : garantita da un control plane distribuito su tre zone e data center interconnessi con latenze minime.

: garantita da un control plane distribuito su tre zone e interconnessi con latenze minime. Sicurezza : la soluzione si basa su strutture certificate e conformi ai più alti standard di sicurezza fisica e logica.

: la soluzione si basa su strutture certificate e conformi ai più alti standard di sicurezza fisica e logica. Distribuzione rapida: applicazioni cloud distribuite in pochi minuti attraverso una procedura guidata.

Il 10 ottobre, in occasione del Container Day, Aruba terrà uno speech intitolato “Reimagine the Multi-Cluster”, durante il quale Guido Ricioppo, Software Developer di Aruba Cloud, e Francesco Torta, Software Engineer di ArubaKube, esploreranno la crescente esigenza di implementare applicazioni distribuite geograficamente in contesti eterogenei. Tale necessità richiede una trasformazione del dato grezzo direttamente all’edge dell’infrastruttura, con l’obiettivo di ridurre al minimo la trasmissione di dati sensibili.

Verrà, quindi, presentato un innovativo approccio multi-cluster che consente di sfruttare al massimo le risorse periferiche, offrendo significativi vantaggi in termini di privacy, localizzazione del dato, efficienza computazionale e scalabilità. Verrà illustrato come configurare, gestire e ottimizzare un’infrastruttura multi-cluster, affinché ogni singolo nodo periferico possa ottimizzare l’utilizzo delle risorse locali, garantendo così una riduzione sostanziale nella trasmissione di dati sensibili verso il core network. Questo approccio non solo massimizza l’efficienza, ma consente anche alle aziende di affrontare con successo le sfide legate alla crescente domanda di applicazioni distribuite e alla gestione dei dati in ambienti complessi e geograficamente distribuiti.

“Partecipare a questi eventi è per noi di fondamentale importanza – ha commentato Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Cloud – non solo perché ci offrono l’opportunità di contribuire attivamente alla vita della community, in questo caso presentando un caso d’uso concreto sul multi-cluster, ma anche perché ci permettono di raccogliere feedback preziosi sulle nostre soluzioni e sulla nostra roadmap futura. Questa interazione diretta con gli specialisti del settore ci consente di migliorare continuamente i nostri prodotti, rendendoli sempre più aderenti alle loro esigenze e aspettative.”

Per ulteriori dettagli sugli eventi è possibile consultare il sito di Container Day e quello di DevSecOps Day.

Per informazioni su Aruba Managed Kubernetes, è possibile visitare il sito di Aruba.