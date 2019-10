Aruba fornisce servizi di posta elettronica avanzata per le PA

Aruba ha reso disponibili le proprie soluzioni avanzate di Posta Elettronica per le PA attraverso la convenzione CONSIP.

I nuovi servizi di PEL sono stati realizzati secondo i requisiti esposti da CONSIP e sono il frutto di un attento lavoro di ricerca da parte del team di tecnici, solution architect e ingegneri IT.

Lo scopo è offrire una soluzione le cui funzionalità superino la semplice posta elettronica e rappresentino un vantaggio accessibile da tutte le PA non solo in termini economici, ma soprattutto in termini di usabilità e interazione, comunicazione in tempo reale e sicurezza di altissimo livello.

Ulteriore aspetto distintivo riguarda l’affidabilità del servizio: l’architettura infrastrutturale ad alta affidabilità che è stata ideata e progettata segue le logiche di protezione e riservatezza dei dati per mantenerli al sicuro in una struttura ridondata in un sito di disaster recovery.

La convenzione di Posta Elettronica (PEL) ideata prevede tre differenti livelli di servizio – Basic, Standard e Advanced - che si traducono in un sistema collaborativo, personalizzabile da parte dell’utenza, con compatibilità completa con tutti i principali programmi di posta elettronica a partire da Outlook. Si tratta inoltre di un sistema affidabile e sicuro, sia in termini di capacità di archiviazione, che in termini di Disaster Recovery e resilienza di fronte ad attacchi e minacce esterne:

le soluzioni di Posta Elettronica Basic e Standard differiscono nella capacità di archiviazione e rispondono pienamente a tutte le caratteristiche fondamentali, quali ad esempio, invio e ricezione dei messaggi, schedulazione degli appuntamenti, gestione delle liste di distribuzione, agende, rubriche globali;

nella soluzione Advanced si aggiungono ulteriori rubriche, agende e cartelle personali collaborative e condivisibili con le quali poter, ad esempio, schedulare appuntamenti verificando le disponibilità degli altri utenti del dominio.

Stefano Sordi, Head of Marketing and Sales della società italiana ha detto che «L'obiettivo di Aruba è stato quello di garantire a tutte le Pubbliche Amministrazioni un servizio di Posta Elettronica che potesse integrarsi a sistemi e processi già esistenti della PA, dando a ciascun ente la possibilità di continuare quindi a lavorare senza dover necessariamente eliminare tutte le operazioni e le abitudini precedenti. Con oltre 8 milioni di caselle e-mail gestite, siamo in grado di comprendere le specifiche esigenze di ciascun richiedente e sviluppare poi soluzioni che rispondono ai requisiti: i vari profili attivati ad oggi offrono moltissime funzionalità di condivisione, schedulazione degli appuntamenti, gestione delle liste di distribuzione e non solo. Sicuramente bisogna, inoltre, considerare l’aspetto relativo alla sicurezza dei dati, che va dalla possibilità di personalizzare le policy di sicurezza delle caselle e-mail con antivirus e antispam fino all’alta affidabilità dell’architettura infrastrutturale.»