Artigianato italiano 4.0, la strada digitale di La Marzocco

La Marzocco è un’azienda italiana specializzata nella produzione di macchine da caffè professionali e domestiche di alta gamma. La società, nata nel 1927, ha il suo centro produttivo a Firenze, da dove esporta i suoi prodotti in oltre cento paesi nel mondo, tra cui Stati Uniti, Australia, Regno Unito, Cina e Indonesia.

Nonostante il successo internazionale La Marzocco è sempre rimasta una realtà artigianale, contraddistinta dalla cura per ogni singolo dettaglio, perfettamente in linea con la tradizione manifatturiera dell’Italia, da sempre orientata al ben fatto, al bello, e alla qualità di ogni singolo aspetto.

La tecnologia, oggi, permette all’azienda di proseguire lungo questa filosofia, dove digitale e artigianale sono due elementi in perfetta simbiosi.

Infatti, più che di Industria 4.0, in La Marzocco preferiscono parlare di Artigianato 4.0.

L’artigianalità nella produzione delle macchine rimane al centro e la trasformazione digitale ha l’obiettivo di supportare e agevolare le attività di produzione dei nostri prodotti e di creare una base dati a supporto delle decisioni strategiche.

Come spiega Santina Romano, project manager di La Marzocco “il nostro percorso verso l’artigiano digitale è iniziato tre anni fa. Uno dei primi passi che abbiamo fatto è stato la costruzione delle fondamenta sopra cui stiamo già sviluppando il nostro percorso di trasformazione digitale: il layout di produzione. Abbiamo posto le basi per creare la nostra fabbrica digitale. Grazie all’architettura hardware e software riusciamo ad avanzare digitalmente le fasi produttive e a reperire le informazioni di ogni macchina durante la sua produzione“.

Romano spiega che La Marzocco ha ottimizzato la gestione della movimentazione del materiale all’interno della fabbrica e digitalizzato la gestione dell’ingresso merci.

“In particolare, riceviamo dai nostri fornitori le pre-bolle digitali e possiamo impostare dei controlli di qualità propedeutici allo spostamento del materiale nella fabbrica. Abbiamo introdotto la tecnologia Rfid per la movimentazione del materiale all’interno della fabbrica che, insieme allo sviluppo delle app, agevolano le attività degli operatori di magazzino e rendono sempre più affidabili le giacenze. Abbiamo, inoltre, introdotto le smart label e delle app per agevolare il processo produttivo. In particolare, l’operatore di produzione può vedere in tempo reale tutte le informazioni delle macchine da produrre e che sta producendo e le istruzioni di assemblaggio sempre in maniera molto intuitiva e interattiva“.

Per quel che riguarda la produzione intelligente, La Marzocco ha sviluppato alcune applicazioni custom che, da un lato, permettono ai responsabili di produzione di stabilire in modo agevole il piano giornaliero, controllando anche la disponibilità dei materiali e le skill degli operatori presenti, dall’altro facilitano e supportano le fasi operative.

Ogni operatore è stato dotato di un tablet personale sul quale può verificare i prodotti che gli sono stati assegnati, confermare la selezione e consultare la scheda di produzione con tutti i dettagli tecnici, le istruzioni di montaggio e le eventuali note del responsabile.

Riconoscere quale sia il prodotto che è stato assegnato all’operatore è stato reso più facile grazie all’introduzione di carrelli intelligenti, ottenuti dotando i già presenti carelli di lavoro, su cui vengono assemblati i prodotti lungo tutto il flusso produttivo, di etichette elettroniche in grado di comunicare lo stato della macchina attraverso un codice colore facilmente interpretabile.

Le etichette si illuminano quando il prodotto viene selezionato sul tablet e, durante le fasi di lavoro, possono segnalare eventuali stati di fermo. Durante le fasi di montaggio vere e proprie, infine, una checklist digitale supporta l’operatore in tutte le fasi più delicate del processo (ad esempio quando deve essere effettuato un controllo qualità specifico oppure registrato a sistema un determinato valore).

Facile intuire come tutte queste dotazioni abbiano abilitato un controllo in tempo reale dell’andamento della produzione.

A questo riguardo, sono state create anche alcune dashboard, messe a disposizione della fabbrica e dei responsabili di produzione, che garantiscono la condivisione delle informazioni rilevanti e consentono l’adozione di rapide azioni correttive, quando necessario.

La Marzocco è quindi passata da un processo artigianale, basato sull’esperienza e appoggiato alla carta, a un processo completamente digitalizzato, che permette agli operatori in primis di esprimere la loro artigianalità sfruttando i dettami dell’Industria 4.0 ed efficientando le attività a poco valore aggiunto.