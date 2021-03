Arriva IFS Cloud, la piattaforma per i moment of service

Ifs annuncia Ifs Cloud, una piattaforma progettata per connettere in maniera nativa tutti i suoi prodotti e fornire alle aziende le funzionalità end-to-end per organizzare i clienti, le risorse umane e gli asset e creare quelli che vengono definiti dalla società svedese, moments of service.

A spiegare cosa siano è intervenuto il ceo di Ifs, Darren Ross, partendo dalla inevitabile constatazione che il cammino verso la digital transformation non è semplice. “Le aziende – ha detto – sono molto complesse e hanno una catena del valore intricata. Per questo solo poche società portano a termine la trasformazione e pochi provider sono in grado di proporre i tool che consentono di realizzarla davvero. I clienti mi dicono che i loro obiettivi principali sono l’efficienza, il controllo dei costi e lo sviluppo di prodotti e servizi migliori. Sappiamo che il cloud è un prerequisito per poterli realizzare. Le innovazioni digitali devono essere facilmente fruibili e devono essere integrate nell’attività giornaliera dell’azienda. IFS Cloud è una soluzione che offre ai clienti centralità, un’esperienza avvincente e funzionalità coinvolgenti e proporre Moment of Service”.

Chi è Ifs Ifs, headquarter a Linköping, sviluppa e vende software per aziende che si occupano di produzione e vendita di beni, costruzione e manutenzione di asset, gestione di operazioni incentrate sui servizi. I prodotti specializzati per settore sono collegati in maniera nativa a un unico modello di dati e utilizzano l’innovazione digitale integrata per creare moment of service. Ifs ha 4.000 dipendenti e oltre 10.000 clienti.

Le aziende possono scegliere la configurazione best-of-breed di Ifs, o possono decidere di rendere trasversali alla propria catena del valore tutte le funzionalità disponibili, come l’Erp (enterprise resource planning), il Crm (customer relationship management), l’Hcm (human capital management), l’Eam (enterprise asset management) e il Fsm (field service management).

IFS Cloud è un’unica piattaforma tecnologica integrata, con un’esperienza utente comune, un modello dati unificato e un servizio di assistenza. Ifs Cloud propone semplicità, scelta e innovazione alle aziende che hanno la necessità di evolvere verso nuovi business model, controllare i costi, espandersi più velocemente e servire meglio i clienti. Con IFS Cloud, in sostanza, le aziende hanno soluzioni scalabili per passare a una nuova funzionalità nel momento opportuno, attivando moduli aggiuntivi o nuove funzionalità innovative.

Le aziende possono scegliere come e dove implementare Ifs Cloud, che è stato progettato per il cloud ma può essere anche utilizzato on-premise.

Ifs Cloud è progettato in modo tale che sia facile acquistare, implementare, gestire e aggiornare il software aziendale. Oltre alle innovazioni digitali integrate, l’architettura Ifs Cloud include anche servizi applicativi pensati per l’azienda autonoma e intelligente, utilizzabili in modalità nativa in tutti i prodotti Ifs e in tutte le industry. È quindi una soluzione pratica e conveniente per i clienti, che possono così sfruttare tecnologie come il machine learning (ML), la realtà aumentata e mista (AR/MR), l’intelligenza artificiale (AI) e l’internet delle cose (IoT), una vera e propria piattaforma pronta all’uso.

IFS Cloud è già adottato da molti clienti che operano nei mercati core: Aerospaziale e militare, Costruzioni e infrastrutture, Energia e servizi pubblici, Produzione, Fornitori di servizi. Uno di questi clienti è Cimcorp Group, leader mondiale della robotica e dei sistemi di automazione.

Oggi viene rilasciata anche la prima versione della funzionalità per la gestione del ciclo di vita delle applicazioni, Ifs Lifecycle Experience, che consente agli utenti di avere sotto controllo le applicazioni unificando molteplici touch point in modo da avere accesso a informazioni, tool, codice e autorizzazioni.