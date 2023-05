Arriva Duet AI per Google Workspace, con l’IA generativa

Fin dall’inizio, Google Workspace è stato creato per consentire di collaborare in tempo reale con altre persone: ora, è possibile cooperare anche con l’intelligenza artificiale; Google ha infatti integrato la potenza dell’IA generativa in tutte le app di Workspace.

Queste funzionalità aiuteranno a scrivere, organizzare, visualizzare, accelerare i flussi di lavoro, partecipare a riunioni più ricche e molto altro ancora. L’azienda ha chiamato questo nuovo e potente modo di lavorare Duet AI per Google Workspace.

Il punto di partenza è stato la condivisione della visione per Google Workspace a marzo e il lancio delle funzioni di IA generativa in Gmail e Google Documenti rese disponibili per i tester di fiducia. Le funzioni di controllo ortografico, grammatica, scrittura intelligente e risposte rapide basate sull’IA – sottolinea Google – hanno aiutato le persone nella scrittura oltre 180 miliardi di volte solo nell’ultimo anno.

Duet AI lavora già dietro le quinte in Google Workspace per aiutare gli utenti a scrivere, che si tratti di perfezionare un lavoro esistente o di creare qualcosa di nuovo sia su Gmail che in Documenti. Ora l’azienda sta portando questa esperienza su Gmail mobile: gli utenti avranno la possibilità di redigere risposte complete inserendo solo poche parole come suggerimento sul telefono. Il lancio iniziale su mobile sarà seguito da un’assistenza contestuale che consentirà di creare risposte professionali con l’inserimento automatico di nomi e altre informazioni rilevanti.

Un’immagine può valere più di mille parole, ma finora il processo manuale di creazione di immagini uniche ed efficaci per le presentazioni ha sempre richiesto molto tempo. L’integrazione di Duet AI in Presentazioni rende possibile generare facilmente immagini con poche parole di input: il vero potere di questi modelli di immagini è che possono visualizzare qualcosa che non è mai esistito.

Ad esempio, per i marketer che devono fare brainstorming concettuali con la propria agenzia creativa per una campagna per spingere i parigini a fare un safari e desiderano fornire un input visivo chiaro nelle prime fasi del processo per evitare perdite di tempo in seguito. Ora è possibile generare un’immagine originale che trasmetta la propria visione artistica unica, il tutto con una semplice richiesta.

Duet AI aiuta gli utenti ad analizzare e intervenire sui loro dati in Fogli più velocemente che mai, grazie alla classificazione automatica dei dati e alla creazione di piani personalizzati.

Gli strumenti di classificazione comprendono il contesto dei dati in una cella e possono assegnare un’etichetta, eliminando l’onere dell’inserimento manuale dei dati. Sia che un team di sviluppo prodotto debba analizzare il sentiment del feedback degli utenti, sia che un responsabile delle risorse umane abbia bisogno di riassumere i dati emersi dai colloqui, questo consente di risparmiare tempo e fatica nello sviluppo di un’analisi chiara e visivamente accattivante.

La nuova funzionalità di aiuto per l’organizzazione in Fogli crea automaticamente piani personalizzati per compiti, progetti o qualsiasi attività che si desideri monitorare o gestire: è sufficiente descrivere ciò che si sta cercando di realizzare perché Fogli generi un piano che aiuti a organizzarsi. Per esempio, nel caso di un team di eventi che pianifica una conferenza annuale sulle vendite o nel caso di un manager che coordina un team fuori sede, Duet AI aiuta a creare piani organizzati con strumenti che danno la possibilità di iniziare fin da subito.

Google sta integrando l’AI di Duet in Meet e introducendo la possibilità di generare sfondi unici per le videochiamate. Questo aiuta gli utenti a esprimere loro stessi e ad approfondire le connessioni durante le videochiamate, proteggendo al contempo la privacy dell’ambiente circostante.

Gli utenti amano gli smart canvas – afferma Google – perché una semplice menzione con “@” può far risparmiare loro ore di lavoro, mantenendo il team concentrato e abilitando la collaborazione all’interno del documento in cui stanno già lavorando. Ora Google sta integrando queste funzionalità nella nuova esperienza di scrittura assistita di Documenti. Se si sta scrivendo una descrizione di un ruolo, Duet AI non solo aiuterà a scrivere il contenuto, ma includerà anche chip intelligenti per informazioni come la località e lo status della domanda di lavoro, e le variabili per i dettagli che si desidera personalizzare, come il nome dell’azienda, aiutando l’utente a passare dall’idea all’opera compiuta più velocemente, senza mai lasciare il documento.

I nuovi modelli neurali aggiornati per la grammatica hanno aiutato le persone a produrre testi di livello professionale, non solo in inglese, ma anche in spagnolo, francese, giapponese e altre lingue, dichiara Google. Ora l’azienda sta introducendo funzionalità ancora più potenti per aiutare le persone a correggere le bozze, il tono e lo stile dei loro scritti. È disponibile un nuovo riquadro di suggerimenti per la correzione delle bozze che offre tip per scrivere in modo conciso, evitare le ripetizioni e utilizzare un tono più formale o attivo. Inoltre, l’utente ha il controllo totale su quando visualizzare i suggerimenti di correzione e su come agire.

Google sa che l’IA non può sostituire l’ingegno, la creatività e l’intelligenza delle persone reali e sta progettando i suoi prodotti in conformità con i Principi IA di Google che mantengono l’utente al comando, consentendo all’IA di fornire suggerimenti che la persona può poi accettare, modificare e cambiare. Inoltre, fornirà i controlli amministrativi corrispondenti in modo che l’IT possa impostare le policy adatte alla propria organizzazione.

Il modo migliore per saperne di più sull’intelligenza artificiale in Workspace è utilizzarla, motivo per cui Google ha aperto Workspace Labs al pubblico. L’azienda gestirà la lista d’attesa man mano che il servizio verrà espanso a un numero crescente di utenti e Paesi nelle prossime settimane.