Arriva Claude Enterprise: l’AI si integra con le conoscenze della propria azienda

Anthropic ha annunciato il piano Claude Enterprise, progettato per aiutare le organizzazioni a collaborare in modo sicuro con Claude utilizzando le conoscenze interne.

I team con più contesto lavorano meglio: il piano Claude Enterprise offre una finestra di contesto ampliata a 500K, una maggiore capacità di utilizzo e un’integrazione nativa con GitHub che consente di lavorare su intere codebase con Claude.

Include anche funzioni di sicurezza di livello aziendale, come SSO, autorizzazioni basate sui ruoli e strumenti di amministrazione, che aiutano a proteggere i dati e il team.

Con Claude – sottolinea Anthropic –, la conoscenza della propria organizzazione è più facile da condividere e riutilizzare, consentendo a ogni individuo del team di produrre rapidamente e costantemente il suo lavoro migliore. Allo stesso tempo, i dati sono protetti: Anthropic non addestra Claude sulle conversazioni e sui contenuti, dichiara l’azienda.

Per informazioni e attivare il piano Enterprise, è possibile contattare il team di vendita di Anthropic.

Il piano Enterprise di Claude introduce controlli di sicurezza e amministrativi critici che danno priorità alla gestione e alla protezione dei dati sensibili dell’azienda, tra cui:

Single sign-on (SSO) e domain capture : Gestione sicura dell’accesso degli utenti e centralizzazione del controllo del provisioning.

: Gestione sicura dell’accesso degli utenti e centralizzazione del controllo del provisioning. Accesso basato sui ruoli con permissioning a grana fine : Designare un proprietario primario per il proprio spazio di lavoro per migliorare la sicurezza e la gestione delle informazioni.

: Designare un proprietario primario per il proprio spazio di lavoro per migliorare la sicurezza e la gestione delle informazioni. Audit log : Tracciano le attività del sistema per il monitoraggio della sicurezza e della conformità; saranno disponibili nelle prossime settimane.

: Tracciano le attività del sistema per il monitoraggio della sicurezza e della conformità; saranno disponibili nelle prossime settimane. System for Cross-domain Identity Management (SCIM): Automatizza il provisioning degli utenti e i controlli di accesso. Anche SCIM sarà disponibile nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda le funzionalità enterprise, integrando Claude con le conoscenze della propria organizzazione, è possibile scalare le competenze su un numero maggiore di progetti, decisioni e team rispetto al passato, mette in evidenza Anthropic.

Con il piano Enterprise, è possibile collaborare con Claude con una finestra di contesto ampliata a 500K, equivalente a centinaia di trascrizioni di vendite, decine di documenti di oltre 100 pagine o codebase di medie dimensioni. L’acquisizione di conoscenze consente a Claude di fornire una guida approfondita e specifica per ogni funzione.

Anthropic sta anche introducendo un’integrazione GitHub nativa per i team di ingegneri per sincronizzare i repository GitHub con Claude. Ora è possibile lavorare a fianco della propria base di codice per iterare su nuove funzionalità, eseguire il debug di problemi o assumere nuovi ingegneri.

GitHub è la prima delle integrazioni native che l’azienda sta realizzando per collegare Claude alle fonti di dati più importanti delle aziende, consentendo a Claude di fornire un’assistenza più pertinente e approfondita. Questa funzione è disponibile da subito in beta per i primi utenti del piano Enterprise e Anthropic prevede di renderla disponibile in modo più ampio nel corso dell’anno.

Quando si combinano le finestre di contesto ampliate con i progetti e gli artefatti, sottolinea ancora Anthropic, Claude diventa una soluzione end-to-end per aiutare il team a trasformare qualsiasi iniziativa da un’idea a un risultato di alta qualità. Ad esempio, gli esperti di marketing possono trasformare le tendenze del mercato in una campagna convincente. I product manager possono caricare le specifiche del prodotto per far costruire a Claude un prototipo interattivo. Gli ingegneri possono collegare le codebase per ottenere assistenza nella risoluzione degli errori e nell’identificazione delle ottimizzazioni.