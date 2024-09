Armis nomina Christina Kemper a Vice President of International

Armis ha annunciato la nomina di Christina Kemper a Vice President of International. Nel suo ruolo, Kemper accelererà la crescita delle vendite internazionali ed espanderà la presenza di Armis a livello globale, stringendo partnership strategiche con organizzazioni in tutta l’area EMEA e Asia-Pacifico per aiutare le aziende a gestire l’esposizione al rischio informatico in tempo reale.

“Christina porta con sé una grande esperienza e una serie di successi nel settore”, ha commentato Alex Mosher, Chief Revenue Officer di Armis. “La sua visione strategica e la sua profonda conoscenza del mercato globale saranno preziose per guidare i nostri sforzi di espansione internazionale, aiutando i clienti a bilanciare efficacemente innovazione e sicurezza durante la loro trasformazione digitale. Sono certo che con la sua leadership, la sua esperienza e la sua passione otterremo un grande successo nel mercato internazionale”.

Kemper, basata a Londra, vanta oltre 20 anni di esperienza nelle vendite e nella guida di aziende tecnologiche globali. Più di recente, Kemper ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente EMEA presso la società di threat intelligence Recorded Future. In precedenza, Kemper ha trascorso 11 anni come sales performance presso il solution provider CallidusCloud, ora parte di SAP, dove ha scalato i ruoli del team di vendita, ricoprendo infine il ruolo di Senior Vice President of Sales per l’area EMEA. Kemper ha conseguito un MBA presso la Columbia Business School.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Armis in un momento così emozionante del percorso dell’azienda”, ha dichiarato Kemper. “Armis sta ottenendo su scala globale una crescita notevole, grazie alla sua tecnologia di livello mondiale, al team dedicato e all’impegno nell’aiutare le aziende di tutti i mercati verticali a proteggere la superficie di attacco in continua espansione. Sono impaziente di immergermi subito e non vedo l’ora di contribuire al successo di Armis e di avere un impatto lavorando con i nostri clienti e partner a livello internazionale”.

La notizia della nomina di Christina Kemper segue il recente annuncio di Armis che ha superato i 200 milioni di dollari di fatturato ricorrente annuo (ARR) a livello globale, raddoppiando l’ARR in meno di 18 mesi. Armis è una delle poche aziende che ha raggiunto questa rapida scala, non solo nel mercato della cybersecurity, ma in tutte le aziende SaaS del mondo. L’eccezionale crescita di Armis è guidata dalla sua pluripremiata piattaforma di gestione dell’esposizione informatica basata sull’intelligenza artificiale, Armis Centrix, che è stata adottata dalle organizzazioni più importanti del mondo, tra cui 35 delle prime 100 aziende Fortune.