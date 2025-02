Armis nomina Alex Mosher come Presidente

Armis ha annunciato, durante la conferenza Accelerate in Messico, la promozione di Alex Mosher a Presidente, con effetto immediato.

Questa mossa strategica rientra nel piano quinquennale di Armis, volto a preparare l’azienda a una futura quotazione in borsa e a costruire una realtà di cybersecurity destinata a durare per generazioni. Mosher guiderà tutte le funzioni di go-to-market unificate, accelerando la crescita per sostenere l’espansione rapida dell’azienda.

Le parole del CEO di Armis, Yevgeny Dibrov

“Alex ha dimostrato di essere un leader capace di ottenere risultati concreti e ripetuti da quando è entrato in Armis,” ha dichiarato Yevgeny Dibrov, cofondatore e CEO di Armis. “Ha una capacità unica di unire i diversi team di go-to-market, guidandoli al successo condiviso. In qualità di ex Chief Revenue Officer, ha raggiunto obiettivi ambiziosi e sono certo che continuerà a farlo anche nel suo nuovo ruolo di Presidente.”

I nuovi obiettivi di Alex Mosher

Nel suo nuovo incarico, Mosher riferirà direttamente al CEO Dibrov e avrà responsabilità ampliate, che includeranno le funzioni operative di pre e post-vendita, supporto, marketing, legale e finanza.

Mosher si concentrerà sull’accelerazione della crescita aziendale, sulla costruzione di modelli di successo con i partner, sul rafforzamento delle relazioni con i clienti e sull’aumento dei tassi di fidelizzazione. Inoltre, lavorerà per migliorare l’efficienza operativa e aumentare la redditività, guidando l’espansione della quota di mercato globale di Armis.

“Armis è al centro dell’innovazione nella cybersecurity,” ha affermato Alex Mosher. “La nostra piattaforma protegge ogni giorno migliaia di organizzazioni in tutto il mondo. È fondamentale adottare un approccio unificato al go-to-market, per garantire la sicurezza dei nostri clienti e mantenere la promessa di diventare una realtà di cybersecurity multi-generazionale.”

Un’esperienza ventennale nel settore della cybersecurity

Mosher vanta oltre 20 anni di esperienza nella cybersecurity e ha ricoperto ruoli pionieristici in aziende globali come MobileIron, CA Technologies e EMtec Inc.

Armis si posiziona come leader nel settore della gestione dell’esposizione informatica e della sicurezza, rispondendo alle esigenze di settori critici come CPS, OT, ICS, IoT, IoMT, gestione degli asset e mitigazione dei rischi. L’azienda aiuta le organizzazioni a monitorare, proteggere e gestire i loro asset critici in modo continuo ed efficace.

Con questo nuovo assetto strategico, Armis intende consolidare ulteriormente la propria leadership sul mercato globale.