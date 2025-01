Armis e le prospettive per il 2025, con la Transformative Cyber Asset Intelligence

Le organizzazioni investono sempre più spesso in piattaforme integrate che uniscono l’asset discovery, la threat intelligence e il risk management. Queste piattaforme offrono una visione centralizzata di tutte le risorse connesse e i risultati relativi alla sicurezza, semplificando il processo decisionale in termini di sicurezza degli asset. Unendo i dati provenienti da varie fonti, queste piattaforme consentono alle organizzazioni di comprendere il proprio ambiente informatico in modo completo. Questo approccio olistico garantisce che nessuna risorsa venga trascurata, consentendo interventi tempestivi e mantenendo solide posizioni di sicurezza.

Le piattaforme di comprehensive intelligence eliminano i silos che spesso affliggono le organizzazioni che collezionano dati disparati e offrono approfondimenti che altrimenti rimarrebbero nascosti. Grazie a queste piattaforme, le organizzazioni possono affrontare preventivamente le vulnerabilità, assicurando che le loro risorse siano costantemente protette dalle minacce emergenti. Inoltre, queste piattaforme migliorano l’efficienza operativa automatizzando le attività di routine, liberando risorse umane per attività più strategiche.

L’integrazione delle piattaforme di asset intelligence favorisce anche la collaborazione tra i vari reparti. Fornendo una visione unificata dei rischi e delle attività, come le vulnerabilità, incoraggiano i team interfunzionali a lavorare insieme per raggiungere obiettivi di sicurezza comuni.

Integrazione della Threat Intelligence in Real-Time

Nel 2025, l’integrazione della real-time threat intelligence con le operazioni di sicurezza sarà la normalità e non più un’eccezione. Le organizzazioni utilizzeranno sistemi automatizzati in grado di analizzare continuamente i dati sulle minacce in arrivo, fornendo informazioni utili per ridurre i rischi associati alle risorse informatiche. Questo atteggiamento proattivo consente alle organizzazioni di avere un vantaggio rispetto agli aggressori, riducendo la finestra di opportunità per potenziali attacchi.

La real-time threat intelligence offre diversi vantaggi. Garantisce che le organizzazioni siano sempre al corrente delle ultime tendenze delle minacce e che possano persino identificare e prevenire gli attacchi ancora prima che vengano lanciati. Integrando queste informazioni nei framework di sicurezza esistenti, le organizzazioni possono dare priorità ai loro sforzi di risposta, concentrandosi sulle minacce più critiche. Questo approccio dinamico riduce al minimo l’impatto delle potenziali violazioni, salvaguardando sia le risorse che i dati sensibili.

Inoltre, l’integrazione della real-time threat intelligence migliora le capacità di risposta agli incidenti. Fornendo informazioni aggiornate sulle minacce, consente ai team di sicurezza di rispondere in modo rapido ed efficace. Ciò riduce i tempi di inattività e attenua i danni finanziari e di reputazione spesso associati agli incidenti informatici. In un’epoca in cui la velocità è fondamentale, avere accesso alle informazioni sulle minacce in tempo reale rappresenta un netto vantaggio competitivo.

L’IA per la valutazione e la gestione automatizzata del rischio

L’intelligenza artificiale offre diversi vantaggi: automatizza le attività di routine, liberando risorse preziose per le iniziative strategiche. Analizzando grandi quantità di dati, l’IA è in grado di identificare schemi e tendenze, fornendo indicazioni sulle minacce emergenti.



L’automazione guidata dall’IA svolge un ruolo fondamentale nella valutazione dei rischi legati alle risorse informatiche. Con la crescente complessità degli ambienti informatici, la valutazione manuale dei rischi non è più fattibile; gli strumenti automatizzati valutano continuamente le configurazioni degli asset, le vulnerabilità e gli stati di conformità, fornendo punteggi di rischio e raccomandazioni di rimedio in tempo reale.

L’automazione garantisce che le valutazioni del rischio siano coerenti e imparziali, limitando l’errore umano dall’equazione. L’adozione di strumenti di gestione del rischio automatizzati promuove anche una postura di sicurezza proattiva. Monitorando continuamente le potenziali minacce, questi strumenti consentono alle organizzazioni di affrontare le vulnerabilità prima che possano essere sfruttate.

Questo approccio preventivo garantisce la sicurezza delle risorse, riducendo al minimo il rischio di accesso non autorizzato e di violazione dei dati. Automatizzando le attività ripetitive, questi sistemi liberano risorse preziose, consentendo ai team di concentrarsi sulle iniziative strategiche.

Analisi comportamentale per l’Asset Security

L’analisi comportamentale è, con tutta probabilità, destinata a rivoluzionare la sicurezza degli asset. Monitorando l’attività degli utenti e dei dispositivi che interagiscono con le risorse informatiche, le organizzazioni possono stabilire delle linee di base per il comportamento standard. Le deviazioni da queste linee di base possono indicare potenziali violazioni della sicurezza, consentendo alle organizzazioni di rispondere in modo rapido ed efficace. Armis utilizza già un Asset Intelligence Engine collettivo basato sull’IA che monitora miliardi di asset in tutto il mondo per identificare questi modelli e comportamenti di rischio informatico. È alla base di Armis Centrix™, la piattaforma cyber exposure management, dotata di una cyber intelligence unica e fruibile per rilevare e affrontare le minacce in tempo reale sull’intera superficie di attacco.

Le analisi comportamentali migliorano anche la sicurezza generale, fornendo una visione completa delle interazioni degli utenti. Questo consente alle organizzazioni di identificare le aree di vulnerabilità, implementando misure di sicurezza aggiuntive laddove necessario. Monitorando costantemente il comportamento degli utenti, le organizzazioni possono garantire che le loro risorse rimangano sicure, riducendo al minimo il rischio di accesso non autorizzato.

Focus sull’intelligenza ambientale e sulla collaborazione

Nei tempi turbolenti che stiamo vivendo, le organizzazioni dovranno incorporare l’intelligence ambientale nelle loro strategie di sicurezza degli asset. L’utilizzo di dati esterni (ad esempio, rischi geopolitici, disastri naturali) sarà fondamentale per valutare le potenziali minacce alle risorse informatiche e adattare di conseguenza le posizioni di sicurezza. L’intelligence ambientale garantisce che le organizzazioni siano consapevoli delle potenziali minacce esterne, consentendo loro di adeguare le proprie difese di conseguenza. Incorporando queste informazioni nei quadri di sicurezza esistenti, le organizzazioni possono dare priorità ai loro sforzi di risposta, concentrandosi sulle minacce più critiche.

La condivisione di queste informazioni e degli indicatori di compromissione (IoC) aiuta inoltre le organizzazioni a migliorare le strategie di difesa collettiva, incrementando la loro postura di sicurezza complessiva. Partecipando alle piattaforme di condivisione delle informazioni, le organizzazioni possono migliorare le proprie capacità di intelligence sulle minacce, assicurandosi di rimanere in vantaggio rispetto agli avversari. Questo approccio collaborativo non solo migliora la posizione di sicurezza dell’organizzazione, ma promuove anche una cultura di innovazione e adattabilità.

Conclusioni

La cyber asset intelligence giocherà un ruolo fondamentale nel plasmare il panorama della sicurezza del 2025. Investendo in piattaforme integrate, informazioni sulle minacce in tempo reale, automazione e collaborazione, le organizzazioni possono mantenere una solida postura di sicurezza, assicurando che le loro risorse rimangano protette contro le minacce emergenti. La comprensione e l’implementazione di queste iniziative saranno fondamentali per salvaguardare le infrastrutture digitali in un mondo sempre più complesso e interconnesso. Rimanere informati e proattivi sarà essenziale per navigare tra le sfide e le opportunità presentate dall’evoluzione del panorama della sicurezza informatica.