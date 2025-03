Armis acquisisce OTORIO e amplia le soluzioni di sicurezza per OT e CPS

Armis ha annunciato oggi l’acquisizione di OTORIO, fornitore di riferimento per la sicurezza di Operational Technology (OT) e Cyber Physical Systems (CPS).

Grazie a questa acquisizione, la piattaforma Titan di OTORIO verrà integrata in Armis Centrix, la piattaforma cloud per la gestione dell’esposizione informatica di Armis. Questa operazione espande l’offerta di Armis nel settore OT/CPS e introduce una soluzione on-premises per ambienti aziendali air-gapped, ovvero completamente isolati da Internet, come quelli di settori critici quali energia e utilities.

Armis, acquisizione strategica per la sicurezza OT/CPS

“Stiamo assistendo a una crescente domanda in tutti i settori, ma alcuni vertical richiedono ambienti ibridi per una protezione completa. Con questa acquisizione, Armis può ora offrire una soluzione on-premises per clienti che operano in ambienti altamente regolamentati, come le infrastrutture critiche nell’energia e nei servizi pubblici”, ha dichiarato Yevgeny Dibrov, CEO e Co-fondatore di Armis.“Siamo entusiasti di accogliere il team di OTORIO e di sfruttare la loro esperienza per supportare al meglio i nostri clienti nella protezione delle loro infrastrutture critiche. L’integrazione con Armis Centrix espande la nostra offerta, rendendola la piattaforma più completa per la protezione delle tecnologie operative e degli ambienti cyber-fisici.”

OTORIO: esperti in cybersecurity per infrastrutture critiche

Fondata nel 2018 da Daniel Bren e Yair Attar, OTORIO è specializzata nella sicurezza informatica per settori come petrolio e gas, utilities, manifattura e industria pesante. L’azienda offre protezione avanzata per ambienti air-gapped e convergenti, fornendo soluzioni di Secure Remote Access (SRA) basate su principi di Zero Trust e mappatura completa dei percorsi di attacco.

L’integrazione delle tecnologie di OTORIO consentirà ad Armis di offrire una soluzione unica e completa per infrastrutture critiche, impianti industriali e ambienti di produzione.

Armis accelera la crescita con acquisizioni strategiche

“Armis è rapidamente diventata il punto di riferimento nella gestione dell’esposizione informatica, grazie a una piattaforma cloud SaaS all’avanguardia che offre visibilità, sicurezza e gestione del rischio senza precedenti per le aziende di tutti i settori”, ha dichiarato Daniel Bren, CEO e Co-fondatore di OTORIO. “Siamo entusiasti di entrare a far parte di Armis per contribuire con la nostra esperienza nel settore ICS/CPS e aiutare le aziende a rafforzare la loro resilienza operativa e a garantire la conformità normativa.”

Armis ha una solida esperienza nell’integrazione di acquisizioni, trasformando le tecnologie acquisite in motori di crescita. Con le precedenti acquisizioni di Silk Security e CTCI, Armis ha registrato un incremento del 2000% nei ricavi correlati, dimostrando la sua capacità di generare valore e scalare rapidamente in vista della futura IPO.

Una crescita senza rallentamenti nel mercato della cybersecurity

L’acquisizione di OTORIO segna la terza acquisizione in meno di 12 mesi, dopo quelle di Silk Security (specializzata nella prioritizzazione del rischio) e CTCI (startup di sicurezza AI). Queste operazioni rafforzano ulteriormente le capacità di Armis, ampliando l’accesso a nuovi segmenti di mercato.

Oggi, Armis è il leader globale nella gestione dell’esposizione informatica, offrendo soluzioni di cybersecurity senza pari per tutti i settori e ambienti IT/OT/CPS. Solo Armis è in grado di fornire una piattaforma completa e integrata, dalla rete locale al cloud.

Nel 2024, Armis ha annunciato un nuovo round di finanziamento da 200 milioni di dollari, che le consentirà di accelerare l’innovazione e la crescita, allineando la propria roadmap alle esigenze di sicurezza sempre più complesse delle aziende.